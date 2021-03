Toistaiseksi ei uusia tartuntoja savonlinnalaiseen työyhteisöön liittyvässä tartuntaketjussa – karanteeniin asetettuja 200

0

Viikonloppuna esille tulleessa työyhteisöön liittyvässä kononatartuntaketjussa on todettu kaikkiaan 20 tartuntaa, mutta maanantaina ei uusia tapauksia ole ilmennyt. Ketjussa 12 tartuntaa on todettu työntekijöillä ja kahdeksan on jatkotartuntoja perheenjäsenillä.

Altistumisia on myös Mertalan koulussa, Savonlinnan lyseon lukiossa ja Sosterin kotihoidossa.

Karanteeniin on asetettu tähän mennessä 200 henkilöä. Todennäköisesti uusia tartuntoja voi tulla vielä tämän viikon aikana tartuntaketjuun liittyen.

– Muistutamme, että kaikkien vähänkin oireita tuntevien on syytä lähteä koronavirustestiin välittömästi, myös pääsiäispyhien aikana. Tämä on tärkeää, jotta ketjujen jäljitys ja taudin leviämisen pysäyttäminen onnistuvat, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen Sosterista sanoo.

Altistumisten vuoksi Savonlinnan Mertalan koulun 6 B luokka on asetettu karanteeniin. Karanteeniin on asetettu koulusta jonkin verran lapsia myös rinnakkaisluokilta sekä opettajia, kaikkiaan Mertalan koulusta yhteensä 43 henkilöä.

Altistumisten vuoksi 35 Savonlinnan lyseon lukion ylioppilaskirjoituksiin osallistuvaa nuorta on asetettu karanteeniin. Osalle karanteeniin asetetuista pystytään järjestämään mahdollisuus osallistua kirjoituksiin huomisesta tiistaista alkaen, mutta tänä päivänä osallistuminen valitettavasti jouduttiin perumaan karanteeniin asetettujen osalta.

Lisäksi tartuntaketjuun liittyen on Sosterin kotihoidossa seitsemän työntekijää ja yhdeksän asiakasta altistunut ja asetettu karanteeniin.

Sosteri ei julkaise tartuntaketjuun liittyvän työyhteisön nimeä, koska siellä ei asioi ulkopuolisia henkilöitä ja kaikki työntekijät on tavoitettu ja asetettu karanteeniin.