Ison salin puolesta yritetään vielä – Punkaharjulla sulatellaan pettymystä avustusmokailusta. Kaupungille lähtee vetoomus.

– Ei tässä vielä olla hanskoja heittämässä tiskiin. Nyt pitää keskustella vaihtoehdoista ja löytää tahtotila ison liikuntasalin rakentamiseen vastaiskusta huolimatta.

Näin sanoo punkaharjulainen liikuntamies ja kumppanuuspöydän tuore puheenjohtaja Veijo Laukkanen.

Kyse on Punkaharjun kouluhankkeesta ja siihen liittyvän liikuntasalin rakentamisesta.

Punkaharjulaisille tuli pari viikkoa sitten kylmää vettä niskaan, kun selvisi, että Itä-Suomen aluehallintoviraston esittämä 575 000 euron valtionavustus isompaan saliin on kaatumassa kaavoituksen toteutusaikatauluun.

Nykyinen Punkaharjun asemakaava ei mahdollista suunniteltua koulu- ja liikuntasalirakentamista. Rakentamisvaraus on uudessa asemakaavassa, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 22. maaliskuuta.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä avustuksen myöntämisen ehtona on kuitenkin vahvistettu kaava. Avustusesitykset valtion liikuntaneuvostolle lähtevät ministeriöstä 8. huhtikuuta, joten Punkaharjun uusi asemakaava ei ehdi lainvoimaiseksi ennen sitä.

Savonlinnan kaupunginhallitus päätti marraskuussa, että isompi sali rakennetaan, jos siihen saadaan vähintään 350 000 euron avustus. Aluehallintoviraston esittämä ykkössija avustuskohteiden listalla ja 575 000 euroa olikin punkaharjulaisille myönteinen yllätys.

Sitä suurempi oli pettymys, kun avustus nyt uhkaa jäädä saamatta.

– Kumppanuuspöydässä yritetään miettiä, miten saataisiin pieniä kehittämisrahoja kylälle ja nyt on huolimattomuuden takia menossa liki 600 000 euroa Kankkulan kaivoon. Kyllä tämä masentaa, tiivistää Veijo Laukkanen.

Salihankkeessa aktiivisesti toiminut MTK Punkaharjun puheenjohtaja Kirsti Laamanen on myös syvästi pettynyt, että avustus ja iso halli on kaatumassa hallinnolliseen sekaannukseen.

– Kyllähän tämä osoittaa, että prosessissa on selkeitä puutteita.

Laukkanen ja Laamanen eivät halua lähteä liialliseen syyttelyyn, mutta ihmettelevät asemakaavan hidasta etenemistä.

– Punkaharjun asemakaavan uudistaminen oli esillä jo 2015. Jos homma nyt jää yhdestä kuukaudesta kiinni, tuntuu se tosi pahalta. Kyse on kuitenkin kymmeniä vuosia palvelevasta investoinnista, joka on todella iso hanke kylälle, sanoo Laukkanen.

Punkaharjun asemakaavaluonnos oli nähtävillä kevätkesällä 2019 ja ehdotus viime maalis-toukokuussa. Tekninen lautakunta antoi lopullisen kaavaesityksen viime joulukuun puolivälissä.

– Käsittelyaika on näin laajalle kaavalle normaali. Isossa kaavassa on paljon pieniä käsiteltäviä asioita. Toisaalta kaavalla ei tiedetty oleven erityinen kiire, toteaa valmistelua hoitanut asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen.

Punkaharjulla halutaan vielä kääntää kaikki kivet isomman liikuntasallin mahdollistamiseksi. Puhelinrumbaa käyneen Kirsti Laamasen mukaan nyt näyttää selvältä, että tämän kevään jaossa valtion rahaa ei tule, ellei joku muu hanke peruunnu tai jostain löydy lisärahoitusta.

– Hanke ei silti mene roskikseen vaan pysyy ministeriön pöydällä. Yksi selvitettävä vaihtoehto voisi olla kouluhankkeen pilkkominen kahteen osaan niin, että liikuntasali rakennettaisiin vasta kun rahoitus on varmistunut. Aloitettua hanketta kun ei voi avustaa, sanoo Laamanen.

Kaupunginhallitukselle tulee vielä vetoomus siitä, että keinot isomman salin rakentamiseen etsittäisiin.