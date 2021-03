Kajaanin taidemuseon kaikki tilat ovat nyt täynnä savonrantalaisen Ritva-Liisa Virtasen mehiläisteoksia – Taiteen lähtökohtana on ekologisuus ja vahva luontosuhde

– Siellä on koko museo täynnä Virtasta. Kaikki näyttelysalit ja vielä varastotkin, nauraa Virtanen.

Kajaanin taidemuseossa on 350 neliötä näyttelytilaa ja useita huoneita kahdessa kerroksessa. Koko tyylikäs funkkistyylinen museo, entinen poliisilaitos, on nyt täynnä Ritva-Liisa Virtasen töitä.

– Vain osa Kajaaniin viedyistä teoksista päätyi näyttelyyn. Kun lopulliset valinnat oli tehty, alkoi jälleen pakkaaminen. Ylitse jäävät työt vietiin varastoihin, joten siellä niitä nyt on, paljon on esillä ja paljon varastoissa, nauraa Virtanen.

KAJAANI on Virtasen synnyinkaupunki. Siksi näyttely siellä, mistä kaikki alkoi, on erityisen tärkeä.

– Kajaanissa on ihmeellinen tunnelma. Siellä kun tehdään jotain, on se aina maailman parasta. Uskotaan itseen, ollaan sinnikkäitä ja kehutaan kovaan ääneen sitä, mitä osataan.

– Ei mikään ihme, että monen menestyneen ja esillä olevan ihmisen syntymäpaikka on Kajaani. Siellä tehdään ja ollaan ylpeitä tekemisistä. Ei Kajaania lannistanut tehtaiden sulkeminen tai OKL:n lähtö. Sinne luotiin uutta, ja nyt työpaikkoja on enemmän kuin paperitehtaan aikaan.

Virtanen itse muistaa mainita kajaanilaiseen tapaan, että Savonrannalla on maailman hienoin koski.

MEHILÄISET ovat Ritva-Liisa Virtasen taiteen keskiössä. Hän on hoitanut mehiläisiä yli 40 vuotta.

– Mehiläiset ovat ihmeellisiä olentoja, joiden kauneudesta ja viisaudesta en saa tarpeekseni, sanoo Virtanen.

Virtanen esittelee nyt mehiläisten hallitsemaa elämäntyötään miljoonan mehiläisen voimin. Hän on mehiläisiin ja mehiläisvahaan liittyvän taiteen uranuurtaja Suomessa.

Virtasen taiteen lähtökohtana on aina ollut ekologisuus ja vahva luontosuhde. Mehiläisiä tarhaavan taiteilijan tuotantoon mesipistiäiset tulivat jo vuonna 1980.

– Ensin en tohtinut tehdä mehiläistöitä, ne tuntuivat pyhiltä. Sitten tuli taiteeseen mehiläisvaha materiaalina, pian myös kuvat kennoista ja mehiläisistä. Niissä on kaikki kaunista. Kennostojen muodot, mehiläisten taidot ja elämänkierto, hennot tuntosarvet, värit, verkkosilmät, siipien silkki.

Valokuvat Virtanen vedosti syväpainografiikaksi polymeerigravyyritekniikkaa käyttäen. Mehiläisistä on syntynyt myös suurikokoisia tussimaalauksia ja ääniteoksia. Vuosina 2015–2018 Virtanen toteutti SaveHive-ympäristötaideteoksen, jossa hän sijoitti tyhjiä mehiläispesiä eri puolille Itä-Suomea pölyttäjiä odottamaan.

KAJAANIN näyttelyssä on myös esillä Virtasen kehittämällä ”turaamistekniikalla” toteutettuja teoksia.

– Turaamis-sana tulee kotoa. Olen pienestä pitäen tehnyt omiani, milloin mitäkin.

– Äiti kyseli: Mitä sinä siellä taas turaat? No, turaan mitä turaan, nauraa Virtanen.

Kajaanissa ”turaamista” voivat kokeilla myös koululaiset, taidetestaajat. Sitä varten on näyttelyyn varattu Virtaselle tuttuja materiaaleja.

Virtasen tuotantoa leimaa vähäeleisyys ja ulkonaisen spektaakkelin kaihtaminen. Taustalla on pitkään mietitty, vahva filosofia, joka voi syntyä vain hiljaisuudessa. Taiteilijan omien sanojen mukaan ”hiljaiset teot vievät asioita eteenpäin”.

Hyönteiskato on yksi pysyvä aihe.

– Missä on hyönteisiä, siellä on kukkia ja marjoja, siellä on elämää. Ihmisten pitäisi olla todella huolestuneita siitä, että hyönteismäärät romahtavat. Kannan romahdus on ihmisen syy. Esimerkiksi rikkaruohomyrkkyjä ei pitäisi käyttää lainkaan. Myrkky on myrkkyä kukille, hyönteisille ja lopulta myös ihmiselle.

VIRTANEN on pitänyt pitkän taiteilijauransa aikana lähes 40 yksityisnäyttelyä. Hänen teoksiaan on nähty Suomen lisäksi Keski-Euroopassa ja myös New Yorkissa.

Kajaanissa esimerkiksi suuren sali 18 metriä leveä ja 5,5, metriä korkea seinä on päällystetty ylhäältä alas mehiläiskankaalla. Teokseen kuuluu myös video, jossa mehiläiset liikkuvat. Huone on muuten pimeä, vain mehiläiset näkyvät ja kuuluvat.

Esillä on myös mehiläisvahasta tehtyjä kakkuja, mehiläisvahalla on päällystetty vanhat kaavat, joista on tehty miesten ja naisten kaavoja. Muotteina on esimerkiksi piparkakku-ukkoja ja -akkoja.

WTC-terrori-iskun jälkitunnelmissa syntyi teos, jossa yhdistyvät mehiläiskennot ja vanhat taistelijapienoishahmot, sotivat miehet. Pienet pyssymiehet on liitetty kennoihin.

KAJAANIN taidemuseon intendentti Sanna Ojanne on vaikuttunut Ritva-Liisa Virtasen taiteesta ja näyttelystä, jota oli itsekin pystyttämässä.

– Hän on kansainvälisen tason taiteilija, ehdottomasti. Hänen teoksensa ansaitsisivat tulla paljon vahvemmin esille. Minä veisin nämä teokset edustamaan Suomea Venetsian Biennaaliin, sanoo Ojanne.

– Ritva-Liisan teokset ovat taiteellisesti korkeatasoista ja nyt erittäin ajankohtaisia. Hän on tehnyt ekologisia teoksia jo vuosikymmeniä. Juuri se on nyt kovasti pinnalla taidemaailmassa. Hän on ollut edellä aikaansa, visionääri, joka on mennyt aina omaa tietään, sanoo Ojanne.

Yksi näyttelyn vanhimmista teoksista on ajalta ennen mehiläistaidetta. Sen nimi on Tänään ostetaan – tuttu säe lakritsamainoksesta. Hiiltyneet puut näyttävät jättilakritsilta. Lähellä on myös sokeripaloja osana teosta.

– Tällä taiteilija viittaa sokeriteollisuuteen ja siihen, kuinka Afrikasta tuotiin Atlantin yli orjatyövoimaan, koska länsimaalaisilla on kyltymätön makeanhimo. Tämä ottaa vahvasti kantaa globaaliin epäoikeudenmukaisuuteen, joka ei ole loppunut edelleenkään.

Ojanne pahoittelee sitä, että näyttely sattui korona-aikaan. Se vie katsojia.

– Tosin näyttely on jo nyt herättänyt kovasti huomiota taidepiireissä. Se nähdään todennäköisesti vielä muuallakin Suomessa.

Kaiken minkä olen oppinut, olen oppinut mehiläisiltä – Ritva-Liisa Virtasen retrospektiivinen installaatio Kajaanin taidemuseossa 16.5. saakka.