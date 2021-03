Pohjois-Karjalan koronavirusepidemia on palannut kiihtymisvaiheeseen

0

Pohjois-Karjalan koronavirusepidemian tilanne on huonontunut ja alueellinen tilannekuvatyöryhmä katsoo, että maakunta kokonaisuudessaan epidemian kiihtymisvaiheessa. Tartuntojen määrä on kasvanut nopeasti ja niihin liittyy useita joukkoaltistumisia sekä mahdollisia altistumistilanteita erityisesti Joensuun keskustan liikkeissä ja liikennevälineissä.

– Tilanne on valitettavasti selvästi huonontunut. Pääsiäislomat kannattaa nyt todella viettää vain läheisten kesken kotosalla ja välttää muutenkin kaikkea ylimääräistä liikkumista sekä sosiaalisia kontakteja, muistuttaa tilannekuvatyöryhmän puheenjohtajana toimiva Sirpa Kaipiainen Siun sotesta.

Maakunnassa pidetään edelleen voimassa aiemmat suositukset koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Tilannekuvatyöryhmän päätös kiihtymisvaiheeseen siirtymisestä ei suoraan vaikuta muun muassa ravintolarajoituksiin, sillä niistä päättää Valtioneuvosto erillisesti epidemiatilanteen kehittymisen mukaan.

Viikolla 11 Siun soten toiminta-alueella uusia koronavirustartuntoja todettiin 25, kun edellisviikolla tartuntoja varmistui yhdeksän. Viime viikon tartunnoista 15 tapausta liittyi samaan, Ylitorniosta alkaneeseen laajempaan tartuntaketjuun. Ylitornion terveyspalveluista vastaavan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin mukaan tartunnoissa ei havaittu viitteitä muuntoviruksesta.

Viikolla 11 tartunnat keskittyivät Joensuuhun, mutta yksittäisiä tapauksia varmistui myös Outokummussa, Liperissä ja Ilomantsissa. Viikon aikana oli viisi laajempaa joukkoaltistumista kouluissa ja vapaa-ajan toiminnassa.

Kuluvalla viikolla torstai-iltapäivään mennessä uusia tartuntoja on varmistunut 16. Joensuussa on eilen alkanut selvitä laajempi tartuntaketju, jossa on tällä hetkellä varmistunut seitsemän tartuntaa. Tartuntaketjun alkuperä ei ole vielä selvillä, ja jäljitystyö on kesken. Karanteenissa koronaviruksella altistumisen takia oli torstaiaamuna 189 henkilöä.

Pohjois-Karjalassa voimassa olevat alueelliset suositukset ja rajoitukset on koottu Siun soten verkkosivuille osoitteeseen www.siunsote.fi/alueelliset-suositukset-ja-rajoitukset.