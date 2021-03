Lintujen asuntopula helpottumassa – Veli Neuvosen linnunpöntöt ovat ekologisia ja yksilöllisiä

0

Kun kevään polttopuut on tehty ja saatettu kuivumaan, niin voi tulla eteen tyhjä hetki. Miten sen täyttäisi?

– Linnunpönttöjä tekemällä, ajatteli Punkaharjun Hiukkajoella asuva Veli Neuvonen ajankohtaan sopivasti.

Mustarastas ilmestyi pihan syöttöpaikalle jo maaliskuun alussa, joten pian on pesäpaikoille tarvetta laajemminkin.

Neuvosen varastoista löytyi sopivasti vaneria, vanhaa ladon seinää, metallinauhaa ja muita tarveaineita, joten toimeen voi ryhtyä saman tien. Rautakauppaan ei pönttöjen takia tarvinnut poiketa.

Miehellä on nyt aitan uumenissa varastossa pönttö poikineen, eikä niitä kaikkia viitsi itse ripustaa.

– Voisin minä osasta luopuakin, hän sanoo. Lustoon niitä on jo viety myytäväksi, mutta kiinnostuneet voivat pönttöjä tiedustella myös ”suoramyyntinä tuottajalta”.

Veli Neuvosen valmistamat linnunpöntöt ovat ekologinen vaihtoehto siinä mielessä, että jokainen tuote on tehty kierrätysmateriaaleista tai maatilan rakennustöissä tähteeksi jääneistä tarpeista. Samasta syystä jokainen pönttö on myös yksilöllinen, eikä samanlaista löydy mistään.

– Ovat nämä vähän erilaisia kuin motonetin pahvipöntöt. Sahapintoja kävin hakemassa Sairasen Vesan työmaalta, Neuvonen kiittelee kylän miestä materiaaliavusta.

Hiukkajokelaisissa malleissa ripustus on valmiiksi mietitty ja tehty helpoksi, kun pönttöihin on asennettu pakkauskiskonauhaa, jonka avulla puuhun kiinnittäminen on helppoa.

– Kisko kestää 500 kiloa painoa, valmistaja lupaa. Kattomateriaalina on käytetty vaneria, joka kestää säätä paremmin kuin käsittelemätön lauta.

Asialle antautunut valmistaja ei ole tehnyt pönttöjä miten sattuu omasta päästään, vaan oppia on otettu alan kirjallisuudesta. Tarkat mitat, mallit ja muut ominaisuudet on suunniteltu ja toteutettu erilaisille lintulajeille kuten tiaisille, siepoille, telkälle ja kottaraisellekin, vaikka viime mainittu on maaseudulla nykyisin harvinainen laji.

– Olen katsonut ohjeita tästä Juha Laaksosen kirjasta; Pihan linnut ja pöntöt.

Kirjasta on käynyt ilmi, että esimerkiksi pikkuvarpunen viihtyy vaakamallisessa pöntössä ja harmaasieppo haluaa pöntön, josta sillä on hyvät näkymät ympäristöön.

Lintuharrastajat tietävät, että pöntöt pitää puhdistaa vuosittain. Sekin on mietitty valmiiksi ja tehty helpoksi. Pönttöjen etuseinä on kiinni yhdellä ruuvilla, jonka voi ruuvvata auki ja näin puhdistaminen on käy helposti yhdellä käden huitaisulla.

Lentoaukon suojaksi valmistaja on muotoillut peltisaksilla metallinauhasta suojan, että tikka ei pysty hakkaamaan aukkoa suuremmaksi. Peltinauhan reunat on hakattu taltalla siihen malliin, että pöntön asukit eivät loukkaa pellin reunoihin itseään.

Peltinauhaa Neuvoselle antoi naapurin mies, joka asuu nykyään Ruotsissa.

– Lötjösen Markulle terveisiä, että nyt sille peltinauhalle löytyi käyttöä.

Jos pöntöille löytyy kysyntää, niin valmistaja lupaa auttaa myös sisustuksessa. Ostaja saa sopivan määrän kuivaa haketta tai kutterin purua matkaansa, jos uskoo sille olevan tarvetta.