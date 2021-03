0

Vuosi on jo vierähtänyt ajasta, jolloin elettiin niin sanottua ”entistä normaalia”. Vuosi sitten alkaneen koronapandemian myötä, jouduttiin tekemään erilaisia järjestelyjä yleisötilaisuuksien, tapahtumien, kokoontumisien ja kokousten toteuttamiseksi. Kuluvan tämän vuoden maaliskuussa yleisötilaisuuksien ja kokoontumisien osallistujamäärä on rajoitettu enintään kuuteen henkilöön.

Aluehallintovirasto on 15.3.2021 muuttanut määräystä ja julkaisi tiedotteen otsikolla ”Kokoontumisrajoitukset eivät enää koske yhtiökokouksia ja muita vastaavia kokouksia”, jossa kerrotaan eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisusta ja sen seurauksesta.

Avi linjasi kyseiseen päätökseen liittyen, että yhtiökokouksiin ja muihin vastaaviin sääntömääräisiin tai lakisääteisiin kokouksiin, joihin lähtökohtaisesti voivat osallistua vain yhteisön jäsenet sekä kutsuttuina eräät muut, ei enää sovelleta yleisötilaisuuksia koskevia kokoontumisrajoituksia. Päätös koskee mm. asunto-osakeyhtiötä ja rekisteröityjä yhdistyksiä.

Oikeusasiamies on ratkaisussaan todennut, että tartuntatautilain pohjalta tehdyt rajoitukset kokoontumisvapauteen rajoittavat perusoikeuksia. Näin ollen perusoikeuksien rajoituksista ei voi poiketa kuin lailla. Aluehallintovirastot eivät siis voi tartuntatautilain pykälän 58 nojalla päättää muiden ”väkeä kokoavien tilaisuuksien” kuin yleisten kokouksien ja yleisötilaisuuksien kieltämisestä.

Kokoukset, joihin osallistuminen on rajattu edellä mainitusti, eivät ole avoimia yleisötilaisuuksia. Kokoukset on mahdollisuuksien mukaan suositeltavaa järjestää etäyhteydellä tartuntatautitilanne huomioiden.

Mielestäni tämänkin päätöksen antaminen ja toimeenpano tapahtuu todellakin huonolla hetkellä. Aikuisten lähikontakteja ohjeistetaan välttämään ja edellä kerrottu päätös ei tätä asiaa tue, päinvastoin, koska päätös antaa muun muassa yhdistyksille melko vapaat kädet järjestää vaikkapa lähikevätkokouksia käytännössä ilman osallistujamäärän rajaamista.

Kuinka voidaan lähikokoukset järjestää sopivissa, riittävän väljissä tiloissa terveysturvallisuusohjeistukset huomioiden? Tähän liittyvien asioiden toteutumista yhdistyksien on syytä harkita hyvin tarkasti, suunnitellessaan kevään aikana lähikokoontumisiaan.

Pekka Kilpeläinen

Työsuojeluvaltuutettu

Kuntavaaliehdokas, SDP (sit.)