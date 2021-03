Metsämuseo Lusto ja muut Savonlinnan museot pitävät ovensa avoinna poikkeusoloista huolimatta

0

Savonlinnassa museot ovat auki, vaikka museoita on suljettu eri puolilla maata koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Suomen Metsämuseo Lusto, Saimaan luonto- ja museokeskus Riihisaari sekä Olavinlinna tarjoavat kulttuurinnälkäisille sisältöä ja ajanvietettä.

– Museoiden tilat ovat väljät ja ryhmämatkailijoita on liikkeellä vähän, joten ruuhkautumisen vaaraa ei ole ja turvaväleistä sekä hygieniasta huolehtiminen on museotiloissa helppoa. Tervetuloa nauttimaan alueen kulttuuritarjonnasta, museoista toivotetaan.

Punkaharjulla sijaitsevan Suomen metsämuseo Luston erikoisnäyttelyissä on esillä näyttelykokonaisuuksia, joiden teemat ammentavat metsästä. Miehen työ -näyttely tarjoaa koskettavia, dokumentaarisia valokuvia metsätyöntekijöistä ja työn murroksesta viiden vuosikymmenen takaa. Kulota-näyttely esittelee luontokuvaaja Benjam Pöntisen valokuvien kautta tulen hyödyntämistä metsänhoidossa. Näyttely on esillä Luston aulassa, johon on vapaa pääsy. Erikoisnäyttelyiden lisäksi tarjolla on laaja perusnäyttely ympäri vuoden. Lusto on avoinna ti-su klo 10–17.

Nälkälinnanmäellä Savonlinnan maakuntamuseon väliaikaistiloissa on esillä taidetta. Savonlinnaan pikkutyttönä evakkona paennut tekstiilitaitelija ja professori Oili Mäki loi 1960-luvulta alkaen merkittävän kansainvälisen uran taidetekstiilien suunnittelijana ja tekijänä. Kun elämä antoi minulle värit -näyttelyssä nähdään mm. Oili Mäen värikylläisiä kuvakudoksia, täkänöitä, ryijyjä, maalauksia sekä kangassuunnittelua. Juuri avautunut Kaija-Leena Hännisen Akvarellien uusi elämä -näyttely yllyttää katsojan pohdiskelemaan kollaasitekniikalla tehtyjen töiden merkityksiä. Nälkälinnanmäellä voi myös tutustua pieneen Saimaan luonnosta ja kulttuurihistoriasta kertovaan näyttelyyn. Nälkälinnanmäki on avoinna päivittäin klo 10–17.

Olavinlinna on avoinna arkisin 10.00–16.00 ja viikonloppuisin klo 11.00–16.00 toukokuun loppuun saakka. Yleisöopastukset järjestetään päivittäin tasatunnein ja viimeinen opastus alkaa 15.00. Lipunmyynti päättyy klo 15.15, jolloin viimeiselle opastetulle kierrokselle pääsee vielä mukaan.

Suomessa avoinna yli 80 museota

Eri puolilla Suomea on parhaillaan avoinna yli 80 museota. Koronatilanteen vuoksi museoissa huolehditaan turvallisuudesta kiinnittämällä erityistä huomiota turvaväleihin, siisteyteen ja hygieniaan. Osassa museoissa on rajoitetut kävijämäärät ja käytössä on museokäynnin ennakkovaraus. Tarkista ennen vierailua museokohteen käytännöt.

Suomen Metsämuseo Lusto aukioloajat

30.4. asti ti-su klo 10–17, 1.5.–30.9. päivittäin klo 10–17. Suljettu 2.4. pitkäperjantai

www.lusto.fi

Saimaan luonto- ja museokeskus Riihisaari aukioloajat

Avoinna päivittäin klo 10–17. Suljettu 2.4. pitkäperjantai

www.riihisaari.fi

Olavinlinna aukioloajat

Arkisin 10.00–16.00, viikonloppuisin 11.00–16.00.

Suljettu 2.4. pitkäperjantai, 4.4. ensimmäinen pääsiäispäivä, 5.4. toinen pääsiäispäivä, 1.5. vapunpäivä

www.olavinlinna.fi