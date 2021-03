0

Loiste Sähkönmyynnin omistavat kainuulainen Loiste ja lappilainen Energiapolar sekä Lumme Energian omistava eteläsavolainen Suur-Savon Sähkö ovat solmineet merkittävän yrityskaupan, jossa Loiste Sähkönmyynnin koko osakekanta siirtyy Suur-Savon Sähkölle.

Suur-Savon Sähkön omistama Lumme Energia ja Loiste Sähkönmyynti tulevat yhdistämään voimansa ja kaupan myötä yhdistettävällä sähkönmyyntiliiketoiminnalla tulee jatkossa olemaan yli 300 000 sähkösopimusta.

Yritysjärjestelyssä Suur-Savon Sähkön jo aiemmin omistama Lumme Energia ja Loiste Sähkönmyynti toimivat aluksi sisaryhtiöinä, mutta tavoittelevat operatiivisen toiminnan tehostamista alusta alkaen.

Yrityskauppa on merkittävä siirto energiayhtiöiden konsolidoitumiskehityksessä. Lumme Energian toimitusjohtaja Tapo Lehtorannan mukaan tulevaisuudessa suomalaisen energiayhtiön menestys syntyy siitä, kuinka hyvin se pystyy olemaan asiakkaansa kumppani kaikissa energia-asioissa eli tarjoamaan ratkaisuja energiatarpeisiin laajasti aina asumisesta liikkumiseen saakka. Näihin tarpeisiin vastaaminen on myös Lumme Energian kasvustrategian lähtökohta.

– Solmittu kauppa vahvistaa entisestään mahdollisuuksiamme tuoda suomalaisille uusia ja kustannustehokkaita energiaratkaisuja ja -palveluita. Tavoitteenamme on olla puolen miljoonan suomalaisen energiayhtiö vuonna 2025. Lumme Energia on kasvanut vuosien mittaan hyvin myös orgaanisesti, mutta kunnianhimoinen kasvutavoite tarkoittaa tulevaisuudessa taatusti myös uusia konsolidoitumisia. Yhtä aikaa on valmistauduttava myös siihen, että energiamarkkina tulee pikkuhiljaa muuttumaan pohjoismaiseksi”, Lehtoranta kertoo.

Suur-Savon Sähkön, Energiapolarin ja Loisteen yrityskauppa ei vaadi Loiste Sähkönmyynnin nykyisiltä asiakkailta mitään toimenpiteitä – sopimukset ja tuotteet pysyvät nyt ennallaan.

– Lumme Energia on perinteinen ja pitkän matkan kulkenut suomalaisomisteinen energiayhtiö, joka ponnistaa maakunnasta kuten Loistekin. Kun suomalaisella energiayhtiöllä on suuremmat hartiat, pystyy se reagoimaan yhä ketterämmin kasvavaan kilpailuun sähkönmyyntimarkkinoilla. Lumme Energia on paras mahdollinen valinta jatkamaan ja parantamaan Loisteen pitkäaikaisten asiakkaiden saamaa palvelua ja tarjoamaan kilpailukykyisiä energiaratkaisuja Kainuussa, Lapissa ja kaikkialla Suomessa, sanoo Loiste Sähkönmyynti Oy:n toimitusjohtaja Timo Virikko.

Loiste Sähkönmyynnin koko osakekanta siirtyy Suur-Savon Sähkölle 1.4.2021. Osapuolet eivät kerro kaupan hintaa julkisuuteen.