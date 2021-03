Huosion suojelu toisi 330 000 euroa – Savonlinnan kirkkoneuvosto esittää suojelusopimuksen hyväksymistä kirkkovaltuustolle

0

Savonlinnan seurakunta on hyväksymässä ELY-keskuksen tarjouksen Kerimäen Huosion alueen arvokkaimpien metsien suojelusta.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että ELY-keskuksen esitys yhteensä 32,5 hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Pappilanmaa-tilalle Huosioon hyväksytään.

Samalla hyväksyttäisiin alueen rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä maksettava 330 000 euron kertakorvaus.

Summa on hieman suurempi, mitä seurakunta olisi saanut Huosioon alunperin suunnitellusta 16 hehtaarin avohakkuusta. Kyseinen puukauppa päädyttiin lopulta perumaan.

Aloitteen Huosion metsien suojelusta teki seurakunnalle Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys. Alue suojellaan Metso-ohjelman mukaisena pysyvänä luonnonsuojelualueena. Kriteerinä on puuston korkea ikä.

Kirkkovaltuusto käsittelee Huosion suojeluasian 13. huhtikuuta.

Kirkkomuusikko-nuorisotyöntekijän virkaan valittiin musiikin maisteri Pia Rask.

Savonrannan kirkkopiirin kirkkomuusikko-nuorisotyöntekijän virkaan valittiin musiikin maisteri Pia Rask. Hän oli viran ainoa hakija.

Haastattelutyöryhmä piti Raskia erittäin sopivana virkaan valittavaksi.

Perusteina mainittiin aikaisempi viranhoito, työhistoriastakin nouseva monipuolisuus työntekijänä ja hakijan kehittävä, oma-aloitteinen työote.