Mielipide: Valtuuston kokousaikataulusta

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jonne Tynkkynen syytti kaupunginvaltuuston 22.3.2021 kokouksessa, että keskushallinto ei muuttanut kokousaikataulua siten, että Punkaharjun liikuntahallin avustus olisi mahdollista saada.

Syyte on täysin perusteeton, koska keskushallinnolla ei ole ollut ajoissa edes tietoa, että avustus on kytköksissä lainvoimaiseen kaavaan. Sivistystoimen mukaan aluehallintovirasto on 24.2.2021 esittänyt OKM:lle avustuksen myöntämistä Savonlinnan kaupungille tietoisena kaava-asian käsittelyaikataulusta eikä ole nähnyt sitä myöntämisen esteenä. OKM:n kanta, että avustus onkin kytköksissä lainvoimaiseen kaavaan, on tullut sivistystoimen tietoon 4.3.2021.

Sivistyslautakunta on vastannut Punkaharjun koulun liikuntahallin avustushakemuksesta. Punkaharjun koulun avustushakemus piti jättää 31.12.2020 mennessä. Keskushallinnon vastuulle ei ole millään tavalla kuulunut avustushakemus eikä se, että avustushakemus täyttää opetusministeriön kriteerit. Vastuu on yksiselitteisesti sivistyslautakunnalla, jonka puheenjohtaja on Jonne Tynkkynen.

Sivistyslautakunta ei ole päätöksenteossaan millään tavalla tuonut esille, että liikuntasalin avustuksen saamisen ehtona on lainvoimainen kaava. Siten keskushallinnolla ei ole ollut edes tietoa, että kaava-asia asia olisi ollut kytköksissä Punkaharjun koulun liikuntasalin avustushakemukseen ennen kuin sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jonne Tynkkynen toi asian esille kaupunginvaltuuston kokouksessa 22.3.2021.

Ihmeteltävä on, miksi Jonne Tynkkynen tuo asian esille vasta valtuuston 22.3.2021 kokouksessa, vaikka hänellä on ollut tieto, miten prosessi on aikatauluineen edennyt. Mikäli tieto olisi ollut keskushallinnossa ja valtuuston puheenjohtajalla aikaisemmin, olisi kokousaikatauluja voitu muuttaa.

Savonlinnassa 23.3.2021

Aki Rasimus

Hallintojohtaja-kaupunginlakimies