Mielipide: Palorannan tasoristeys Punkaharjulla tulee säilyttää

Savonlinnan kaupunginvaltuusto maanantaina 22.03.2021 kokuksessaan hyväksyi Punkaharjun taajaman asemakaavan päivityksen, joka sisältää Palorannantiellä olevan tasoristeyksen sulkemisen.

Miksi? Perusteena esitetään turvallisuutta, mutta se ei ole tosi, eikä kestävä peruste aiheutettun haittaan nähden. Liikenteessä valitettavasti aina silloin tällöin sattuu vahinkoja, joissa merkittävin syy on ratin ja penkin välissä, kuljettaja. On törmäyksiä vuosikymmenien aikana sattunt Palorannan tasoristeyksessä, viimeksi muutama viikko sitten, mutta ei syy ole paikan vaan kuljettajan.

Palomäentien varessa on paljon asutusta ja tietä kulkevat myös linja-autot. Halutaan suosia julkista liikennettä, mutta tämä päätös on märkä rätti sitä tavoitetta kasvoille. Päätöksestä tulee valittaa ja tasoristeus tulee säilyttää!

Esko Repo

Palorannan asukas yli 45 vuotta