Koronatoimet vähentäneet influenssatartuntoja – rokoteannoksia saatiin enemmän kuin aiempina vuosina ja ne myös kelpasivat tavallista paremmin.

0

Koronatoimet ovat purreet tehokkaasti aikaisempien talvien riesoina tunnettuihin influenssa- ja noroviruksiin sekä pneumokokkibakteereihin.

– 2020 tammi-helmikuussa koronavaikutukset eivät vielä näkyneet. Sosterin laboratoriojärjestelmässä todettiin silloin 56 influenssatapausta. Tänä vuonna vastaavan aikaan määrä oli pyöreä nolla, kertoo Itä-Savon sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Mika Erkkilä.

Kyseessä on vain kahden kuukauden mittainen otos niistä potilaista, jotka hakeutuivat testiin. Lisäksi talvissa on tautien suhteen vaihtelua.

Esimerkki kuitenkin osoittaa eron olevan hyvin selvä. Erkkilän mukaan sama pätee norovirukseen ja pneumokokkibakteeriin. Norovirus aiheuttaa ripuli- ja oksennustaudin, pneumokokki on tavallinen keuhkokuumeen ja sepsiksen eli verenmyrkytyksen aiheuttaja.

– Ei ole ainakaan minun tiedossani, että niitäkään tapauksia olisi juuri ollut. Valtakunnallisesti määrät ovat tippuneet niissäkin hyvin selvästi.

Influenssaan kuolleisuudesta Erkkilällä ei paikallisia lukuja ole. Valtakunnallisesti siihen arvioidaan menehtyvän tautitilanteesta riippuen 500–1 500 ihmistä talvessa.

– Osa kuolleisuudesta on välillistä, eli influenssapotilas saa komplikaationa keuhkokuumeen tai sydän- tai aivotapahtuman. Luku on tänä talvena huomattavasti paljon pienempi. Ei ole tautia niin ei ole kuolleisuuttakaan.

Koronaan oli maanantaihin mennessä kuollut Suomessa 800 ihmistä.

Influenssaa pyritään joka talvi torjumaan rokotteilla. Sosterin alueella eri yksiköihin on tänä talvena tullut yli 16 000 rokoteannosta. Ne loppuivat välillä kesken, mutta niin loppui kysyntäkin.

– Käsittääkseni ne ovat aika tarkkaan myös menneet, sekä nenäsumutteet että pistokset. Välillä rokotteet loppuivat, ja niitä saatiin myöhemmin Kuopiosta vähän lisää. Ihmiset kysyivät rokotteita tiettyyn aikaan, ja jos niitä ei ollut, ei välttämättä kysytä enää toista kertaa. Hyvin on kuitenkin saatu ihmisiä influenssaa vastaan rokotettua eikä tautia ole liikkeellä.

Kaiken kaikkiaan kysyntä influenssarokotteita kohtaan oli Erkkilän mukaan tänä talvena suurempi kuin aiemmin ja rokotteita myös saatiin enemmän kuin edellisenä talvena.

Koronan kukistamiseen tähdätyt suojautumis- ja rajoituskeinot ovat siis todella tehonneet influenssaan.

– On tämä poikkeuksellista. Pidetään maskeja, pestään ja desinfioidaan käsiä ja vältetään kontakteja. Siinä on selitys, että ei ole influenssaa, kommentoi Sosterin perusterveydenhuollon johtava lääkäri Veikko Karvanen.

Influenssa aiheuttaa eniten kuolemia elämän loppuvaiheen hoivakodeissa kuten koronakin, tosin korona on monta kertaa tappavampi. Karvanen arvioi, että influenssan esiintyvyys palaa samaa tahtia kuin ihmisten kanssakäyminen sitten joskus.

– Tulevaisuutta voi olla se, että otetaan joka syksy influenssarokotus ja koronarokotus, koska koronaviruskin näyttää jatkuvasti muuntuvan ja tarvitaan tehosterokotuksia.