Moottorikelkalla ei ole asiaa tielle kuin erityistilanteissa

Puruvesi-lehti käsitteli 11.3. 2021 -numerossa moottorikelkalla ajamisen pelisääntöjä, joita on jouduttu kertaamaan käytännössä muun muassa Kerimäellä. Maanomistajat, tienpitäjät ja kelkkailijat eivät aina ole yhtä mieltä, miten ja missä kelkalla saa kulkea.

Kerimäkeläinen Pauli Kokki on tutustunut aiheeseen useammankin yksityistien osalta, jolloin moottorikelkalla on liikuttu teillä ilman lupaa.

– Moottorikelkalla ajaminen on tarkasti säädeltyä. Moottorikelkalla ei saa ajaa tiellä, tiealueella, jalkakäytävällä, suojatiellä, pyörätiellä, eikä tien pientareella.

Tiealueeksi katsotaan tien pientareet ja tiealue rajoittuu vielä kahden metrin etäisyydelle tien vierellä olevan ojan tai luiskan ulkosyrjästä. Tiellä ajamisen kielto siis ulottuu kauemmaksi, kuin tien aurattu osuus. Se käsittää yksinkertaistettuna tieuran lisäksi tien auratun penkan, ojan ja tien luiskan, Pauli Kokki sanoo.

Ylikonstaapeli Pekka Lötjönen vahvistaa tämän ja toteaa, että pääsääntöisesti asia on juuri näin.

– Yleisemmin moottorikelkkaa ei saa käyttää tiellä muutoin kuin tien tai sillan ylitykseen. Jos esimerkiksi maastossa liikkuminen on kohtuuttoman vaikeata tai tiealueella ajamista on pidettävä turvallisen tien ylittämisen kannalta tarpeellisena, saa kelkkaa tilapäisesti kuljettaa tiellä. Tällöin on käytettävä ensisijaisesti tien auraamatonta osaa, Lötjönen sanoo.

Poliisi tarkentaa lisäksi, että vaikka moottorikelkalla ei saa ajaa tiellä, kelkalla saa kuitenkin ylittää tien tai ajaa siltaa pitkin joen yli erityistilanteissa tarpeellista varovaisuutta noudattaen.

Erityistilanteiksi poliisi mainitsee kelkalla suoritettavat työtehtävät tai jos maaston olosuhteet tekevät liikkumisen kohtuuttoman vaikeaksi, vaikkapa kalliojyrkänteillä.

Joissakin tapauksissa tiealueella ajamista on pidettävä tien turvallisen ylittämisen kannalta tarpeellisena. Voi myös olla tilanne, jolloin moottorikelkkaan on lisättävä polttoainetta kelkan käyttömaaston välittömässä läheisyydessä olevalla huoltoasemalla.

– Tällaisessa tapauksessa tilanne ei kuitenkaan anna oikeutta ajaa pitkiä matkoja tiellä. Monesti nämä reitit on merkitty.

Poliisin tarkoittama erityistilanne voi myös olla sellainen, että moottorikelkka on siirrettävä esimerkiksi perävaunusta maastoon tai maastosta perävaunuun pysäköintipaikalla tai kelkkaa on säilytettävä yleiselle liikenteelle tarkoitetun alueen pysäköintipaikalla.

– Joissakin erityistilanteissa moottorikelkkailijat on ohjattu käyttämään esimerkiksi yhdistettyä pyörätietä ja jalkakäytävää, kuten Kerimäellä ST1:n lähettyvillä. Silloin moottorikelkkailijan on huomioitava muut liikkujat ja annettava tarvittaessa heille tietä ja väistettävä. Turvallisuus on aina huomioitava, Polisii tähdentää ja kertoo, valvovansa näitä tilanteita.

Poliisin mukaan maanteillä tiealue ulottuu sivusuunnassa kahden metrin etäisyydelle ojan, luiskan tai leikkauksen ulkosyrjästä, ellei rajoja ole kiinteistötoimituksessa määrätty.