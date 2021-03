Savonranta-sukissa luonnonläheisyys valttia – Hilkka Pärkinen neuloi sukkaan laineen liplatusta ja metsän huminaa

0

Savonrantalainen Hilkka Pärkinen voitti Savonranta-Seura ry:n järjestämän kilpailun, jossa piti suunnitella ja toteuttaa Savonranta-sukka.

Voittaja suunnitteli sukanvarren yläosaan auringon, sitten Savonranta-tekstin sekä laineen liplatusta ja metsän huminaa.

– Viimeisenä ennen kärkikavennusta kypsät lakat odottavat poimijaa, kertoi Hilkka Pärkinen.

Voittaja suunnitteli ja neuloi ensin sinisävyiset sukat, mutta ajatteli, että niistä tuli liian talviset. Seuraavissa sukissa olikin sitten jo kesän värejä.

– Halusin tehdä vielä kalakuvioita, mutta varret olisivat kasvaneet liikaa pituutta. Tyydyin lyhyempään varteen, sanoi Pärkinen.

Hilkka Pärkinen neuloo mielellään aina televisiota katsoessaan. Kirjoneule vaatii keskittymistä, joten parhaiten television äärellä luonnistuvat yksinkertaiset perussukat.

Muita harrastuksia ovat monipuolinen ulkoilu, kuten kävely, hiihto ja pilkkiminen. Myös lukemiseen on nyt eläkepäivinä aikaa, kun takana on kolmen vuosikymmenen ura sivuapteekin hoitajana.

– Luen nyt aika paljon. Laila Hietamiehen Valamo-sarja on menossa. Lisäksi tykkään lukea dekkareita, kuten Camilla Läckenbergin teoksia, huomautti Pärkinen.

Sukkakilpailun sukissa aiheet vaihtelivat. Jaana Tyrmin suunnittelemissa sukissa on mukaeltu savonrantalaisen kansanperinteen kerääjän A. O. Väisäsen vuonna 1911 taltioimaa neulemallia. Kasviväreillä värjätyistä langoista syntynyt malli on nimeltään Hiljainen haltioituminen.

Rantasalmelainen Eila Tallqvist oli taikonut sukan varteen Paasveden Pirun ja savonrantalainen Pirkko Herranen Savonrannan sillat ja norpan.

Monessa sukkaparissa oli hyödynnetty siltoja, norppaa, muita luontoaiheita sekä vaakunan värejä. Vanhin osallistuja kerimäkeläinen Raakel Luostarinen on jo 89-vuotias, mutta sukkia vielä syntyy tiuhaan tahtiin.

Kilpailuun osallistui kymmenen henkilöä, joiden käsissä syntyi 12 erilaista sukkaparia. Kilpailun tuomaristoon osallistui Savonranta-talolla seuran vuosikokouksessa kuusi henkilöä ja viisi henkilöä Teamsin kautta etänä.

Tuomaristo korosti valinnassaan sitä, että voittajasukat ovat ne, jotka raatilaiset mieluiten vetäisivät omaan jalkaansa.

– Savonranta-sukissa on hyvin tuotu esille Savonrannan pääelinkeinot, sanoi Matti-Pekka Parkkinen.

Voittaja Hilkka Pärkinen saa palkinnoksi kahden hengen sisävesiristeilyn, jonka aika on myöhemmin kesällä.

– Savonranta-Seura ry kiittää kaikkia kilpailuun osallistuneita ja neuvottelee osallistujien kanssa mahdollisesta jatkotuotannosta, huomautti Parkkinen.