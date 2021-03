Saimaannorpalla on hyvä pesimätalvi – norpan pesäkinokset ovat saaneet olla rauhassa

0

Saimaannorpalla on käynnissä hyvä pesimätalvi. Rannoilla on riittävästi kinostunutta lunta, vaikka isojen järvenselkien alueilla onkin avojäätä.

Metsähallituksesta kerrotaan, että Linnansaaren kansallispuistossa on yhdessä onnistuttu norppaluotojen pesimäaikaisessa rauhoittamisessa. Vaikka kansallispuiston käyntimäärät ovat viime vuosina nousseet, ihmiset antavat norpan pesäkinosten olla pääosin rauhassa.

Saimaannorpalle soveltuvat pesäpaikat syntyvät joka talvi luonnostaan samoille, sopivasti lunta kinostaville luodoille ja rannoille. Metsähallitus on julkaissut kartat norpan tärkeimmistä pesimäpaikoista ja Linnansaaren kansallispuiston osalta talvirauhoitetuista rannoista, jotta ihmiset osaisivat välttää tarpeetonta liikkumista siellä, missä riski häiritä norpan pesintää on suurin.

– Linnansaaren kansallispuistossa on saaria ja luotoja, joissa liikkuminen on talviaikana kiellettyä sekä vesialue, jolla moottoriliikenne on talvisin kielletty norpan pesimärauhan turvaamiseksi. Kansallispuistossa talvella liikkuvat ihmiset ovat pysyneet kiitettävästi merkityillä luistelu- ja hiihtoreiteillä. Saimaalla kannattaa kevättalvella välttää rantakinoksia ja niiden lähistöllä liikkumista, suosia olemassa olevia reittejä ja pitää koirat kytkettynä, ylitarkastaja Tero Sipilä Metsähallituksesta sanoo.

Saimaannorpan kuutit ovat syntyneet helmi-maaliskuun vaihteessa suojaisaan lumiluolaan. Kuutti painaa syntyessään 4–5 kiloa. Emo imettää kuuttia toukokuun puolivälin tienoille saakka. Emo sukeltaa veteen vaaran uhatessa, jolloin imetys keskeytyy. Jos häiriöt ovat toistuvia, imetysrytmiin tulee muutoksia. Tällöin kuutti ei saa tarpeeksi maitoa ja jää pienikokoiseksi ja voi pahimmassa tapauksessa jopa kuolla.

Satunnainen jäällä hiihtelijä, kävelijä ja moottorikelkkailija saattaa vahingossa osua pesälle tai sen läheisyyteen. Tällöin kannattaa poistua paikalta eikä palata, jotta pesintä ei häiriinny. Saimaalla jäillä liikkuessa on aina hyvä suosia selkäjäitä ja välttää rantaviivan tuntumassa kulkemista.

– Suurin osa Saimaalla liikkujista kunnioittaa norpan pesärauhaa. Kuitenkin aina silloin tällöin joku pesäpaikoista tietämätön kelkkailija aiheuttaa häiriötä norpille. Siksi pesärauhasta muistuttaminen on tarpeen, saimaannorppien pesälaskentoihin Puumalan ja Katosselän alueella osallistuva Risto Eronen sanoo.