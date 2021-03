Eläimet opettavat Heli Hermusta joka päivä – Kulennoisissa asuva eläintenhoitaja aikoo saada eläinten kautta elannon ja haaveilee omasta hevosesta

0

Vehkan lemmikkihoitolan alpakka Loimu on kuin pörröinen elävä pehmolammas pitkällä kaulalla ja pitkillä jaloilla. Se juoksee karkuun toimittajaa, mutta eläintenhoitaja Heli Hermusta se ei pelkää.

– Loimu on vähän arka. Tuolla sisällä on Lulu ja se on todella arka. Suosikkini on tuo tumma Ella. Ne ovat kaikki omanlaisiaan.

Hermunen kohtelee eläimiä kuin jokainen olisi oma yksilö. Jokainen eläin on persoonallisuus, jolla on oma luonne. Eivät kaikki koirat ja kissatkaan ole samanlaisia.

Heli Hermunen suoritti Riverian Kiteen yksikössä maatalousalan perustutkinnon reiluun vuoteen erinomaisin arvosanoin.

Hermusen opettaja Sari Kolehmaisen mielestä Hermunen on ”jäätävän hyvä” eläintenhoitaja. Hermusella on kouluttautumiseen erinomainen asenne ja valtavan hyvä motivaatio ja halu oppia koko ajan uutta.

Ammattioppilaitos Riverian Kiteen yksikkö on erikoistunut teknologia-toimialaan ja maatalouteen. Kolehmainen on projektiasiantuntijana KV-farmari-hankkeessa.

Eläintenhoitaja Heli Hermusen maailma on täynnä mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja uutta opittavaa eläintenhoidosta.

– Ennen kuin pääsin opiskelemaan Riveriaan eläintenhoitajaksi, opiskelin omatoimisesti verkossa. Luin kaikki mitä käsiini sain esimerkiksi kissoista. Tein lopputyönikin kissan virikeradasta.

Kissa on hyvin yleinen lemmikkieläin, mutta ihminen ei välttämättä ymmärrä sitä ja sen käytöstä.

– Minulla ei ole tällä hetkellä kissoja, mutta kotona on 13-vuotias koiravanhus Kirra, varsinainen prinsessa, joka on opettanut minulle paljon eläintenhoidosta. Kirran äiti eli muuten 16-vuotiaaksi.

Tavoitteena on hankkia oma hevonen. Hermunen hankki itse mielenkiintoiset harjoittelupaikkansa.

– Olin muun muassa Eläinklinikka Norpassa Savonlinnassa. Hevoseen painottuva harjoittelupaikka oli Tanhuvaarassa Green Care Farm Luonnos. Siellä opin Maria Piriseltä hevosten maasta käsittelyä eli maasta kouluttamista.

– Marian oppeja olen hyödyntänyt muissakin harjoitteluissa ja eläintenkäsittelytilanteissa.

Vehkan lemmikkihoitola Kerimäen Ala-Kuonassa oli Heli Hermuselle koiraan painottuva harjoittelupaikka. Nyt yrittäjä Anu Kosonen ja Hermunen ovat ystävät.

Vehka on myös koirahoitola. Siellä on myös seitsemän hevosta, kaksi kyyttölehmää Hulda ja Mini, kolme alpakkaa Lulu, Loimu ja Ella sekä kaksi bernhardinkoiraa.

Korona on koetellut Kosostakin. Koirahoitolassa ei ole koiria ja lapsille tarkoitettu pollekerho on tauolla koronan vuoksi.

Hermunen ei ole ensimmäistä kertaa opiskelemassa. Kun Hermunen oli 16-vuotias, hän muutti ensimmäistä kertaa kotoaan Lahdesta Savonlinnaan opiskelemaan ajoneuvoasentajaksi.

– Valmistuttuani olin töissä parisen vuotta Automestareilla Savonlinnassa. Sitten opiskelin logistiikan perustutkinnon ja tein yhdistelmäajoneuvonkuljettajatutkinnon . Sen jälkeen työllistyin SLN Import Group Oy:n varastotyöntekijäksi reiluksi kuudeksi vuodeksi. Siellä olin töissä koirien ja kissojen ruokien maahantuojalla, jossa opin paljon koirien ja kissojen ruokinnasta. Sieltä sain idean lähteä lukemaan eläintenhoitajaksi.

– Aloin pohtia saisinko eläinten kautta elannon?

Hermusen mielestä aikaisempi koulutus ei suinkaan ole mennyt hukkaan. Auto- ja kuljetusalan tutkinnosta on hyötyä eläintenhoitajallekin.

– Sain teknistä osaamista ja ongelmanratkaisukykyä. Osaan huoltaa kalustoa ja ajaa traktoria.

Jatko-opiskelumahdollisuudet mietityttävät. Jos opiskelisi klinikkaeläinhoitajaksi eli eläinten terveydenhuollon ammattilaiseksi.

– Kun olin pieni, kävimme Ranuan villieläinpuistossa. Se olisi unelmatyöpaikka, siellä saisi perehtyä villieläinten käytökseen.

Kissan virikerata tukee eläinten hyvinvointia

Opinnäytetyönään eläintenhoitaja Heli Hermunen suunnitteli ja valmisti kissojen virikeradan sisälle. Lopputyö ei ole mikään lattialla oleva halpahallista ostettu heveli, tasapainoton viritelmä, joka pitää kissaa tyhmänä ja josta purkautuu köydet ensimmäisellä kynsimisellä, vaan virikerata, joka ymmärtää kissan luonnollisia liikkumistarpeita.

Opinnäytetyössä on osana kynsienteroitustorni, mutta se on kunnon lankkuun kierrettyä hamppuköyttä. Työssä on tasoja, telineitä, hyllyjä ja piilopaikka kissalle.

Prototyyppi tehtiin asiakastyönä ja on tälläkin hetkellä käytössä.

Kissa haluaa liikkua ylöspäin, joten virikerata rakennettiin seinälle, lähelle kattoa, ja nimenomaan sisälle.

– Telineet, hyllyt ja tasot on tehty aikaa ja kulutusta kestävistä materiaaleista. Lisäksi niiden valmistuksessa pystyisi hyvin hyötykäyttämään kierrätysmateriaaleja. Esimerkiksi vanhoista huonekaluista saa helposti tehtyä kissalle virikkeitä!