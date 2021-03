Viikon luontoääni: Huuhkaja vaiennut Puruveden seudulla

0

Pöllöjen äänet ovat kovaa valuuttaa elokuva- ja mainosalalla. Eurooppalaisissa elokuvissa huhuilee useimmiten lehtopöllö, joskus myös tornipöllö.

Kansanuskomuksissa pöllön huutoa pidetään kuoleman enteenä. Seitsemässä veljeksessä saapasnahkatornin kauhut kokenut Simeoni varoittaa huuhkajan huudon tietävän ”tulipaloja, verisiä tappeluksia ja murhia”, mutta luonnontieteilijä Tuomas kuittaa, että metsässä huutaminen on huuhkajan ainoa virka.

Huuhkajan huuto on lähes vaiennut Puruveden seudulla. Pihlajaveden ympäristössä Punkaharjulla huuhkaja oli viisi vuotta sitten äänessä, mutta sen jälkeen on ollut hiljaista.

Huuhkaja nousi olympiastadionin vierailunsa myötä Suomen jalkapallomaajoukkueen tunnukseksi. Käsite cityhuuhkaja syntyi, kun rotat ja kanit houkuttelivat huuhkajan Helsingin keskustaan.

Maaseudulla huuhkajien elinpiirit ja niiden myötä saalistuskohteet ovat kokeneet monia muutoksia. Pienten kaatopaikkojen ja turkistarhojen aika tiesi huuhkajalle lihavia aikoja.

Niistä ajoista huuhkajat näyttävät vähentyneen. Monin paikoin huuhkaja on palannut perusravintoonsa eli pienriistaan ja moniin lintulajeihin. Joskus huuhkajan öiselle ruokalistalle voi joutua jopa kalasääski tai viirupöllö, lähisukulainen.

Markku Paakkinen