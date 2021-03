Sosterissa todettiin maanantaina kaksi uutta koronatapausta – alueella jatkuu kiihtymisvaihe

0

Maanantaina 15.3. todettiin kaksi uutta koronatartuntaa Sosterin alueella. Molemmat tartunnat on todettu karanteenissa olevilla henkilöillä, eivätkä ne aiheuta tässä vaiheessa jatkotoimia.

Viikoilla 9 ja 10 tartuntojen määrä Sostarina alueella on yhteensä 13. Ilmaantuvuusluku alueella on 32,5.

Viikolla 9 Sosterissa otettiin yhteensä 405 koronavirustestia ja viikolla kymmenen testejä tehtiin 568 kappaletta. Tartuntaketjujen jäljitettävyys alueella on lähes sata prosenttia.

Koronaviruksen epidemiavaihe Itä-Savossa on toistaiseksi edelleen kiihtymisvaihe.

Sosterin tiedotuksen mukaan tilanne alueella on hyvä ja rauhallinen tällä hetkellä, mutta valtakunnallisesti pahentunut koronatilanne on lukinnut Sosterin alueen kiihtymisvaiheeseen.

– Edelleen on myös järkevää odottaa hiihtolomien vaikutukset ja välttää äkillisiä muutoksia tässä vaiheessa. Hiihtolomien vaikutukset ovat vielä näkemättä. Suosituksia tarkastellaan viimeistään 29.3.2021, kun poikkeusolot ovat päättyneet.

Koronarokotteita Sosterin alueella on annettu 7960 kappaletta, luku sisältää tehosterokotteet. Valtakunnallisissa rokotetilastoissa näkyy edelleen Sosterin alueella todellista alemmat luvut, mikä johtuu rokotetietojen puutteellisesta siirtymisestä THL:n rokoterekisteriin.

Luvut kattavat kaikki Sosterin jäsenkunnat, jotka ovat Savonlinna, Enonkoski, Rantasalmi ja Sulkava. THL:n uuden ohjeistuksen mukaan rokottamisessa keskitytään iäkkäiden rokottamiseen, riskiryhmien rokottaminen on tauolla. Parhaillaan rokotetaan tänä vuonna 75 vuotta täyttäviä ja tätä vanhempia. Seuraavaksi ajanvaranvaraus aukeaa myös 70-74 vuotta täyttäville, tästä tiedotetaan erikseen.

Valtakunnallinen koronavirustilanne on vaikeutunut ja helposti tarttuvia virusmuunnoksia on liikkeellä runsaasti. Suomessa on alkanut valtakunnallinen sulkutila, jonka keskeinen ajatus on yksilötasolla kontaktien vähentäminen minimiin, käytännössä vain omaan lähipiiriin ja välttämättömään asiointiin.

Tilanteissa, joissa kontakteja ei voi välttää, kuten joukkoliikenteessä ja kaupoissa, on erityisen tärkeää huolehtia kahden metrin turvavälistä ja käyttää kasvomaskia. Sulkutila on voimassa ajalla 8.3.-28.3.2021. Mahdollista sulkutilan jatkumista arvioidaan valtakunnallisesti tautitilanteen kehittymisen mukaisesti.

Sosterin alueella voimassa olevat suositukset ja määräykset:

Laaja etätyö- ja kasvomaskisuositus ovat alueella ennallaan.

Riskiryhmien tehostettu suojaaminen on alueella ennallaan. Koronavirustaudin esiintyvyyden vuoksi Sosteri vahvasti suosittelee harkitsemaan vierailuja potilaiden luona sairaalan vuodeosastoilla, terveyskeskuksen kuntoutusosastoilla ja palveluasumisen yksiköissä, pois lukien kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat. Ennen vierailuja on aina syytä olla yhteydessä yksikön henkilökuntaan. Vierailuohjetta tarkastellaan seuraavan 29.3.2021.

Etäopetus on voimassa korkeakouluissa, toisella asteella, yläkoulujen 7.-9. luokilla ja vapaan sivistystyön opistotoiminnassa poikkeusolojen ajan.

Aikuisten ja 12-18 vuotiaiden nuorten ryhmäharrastustoiminta suositellaan keskeytettäväksi. Esimerkiksi kuntosaleilla ja muissa liikuntatiloissa asiakasmäärää suositellaan rajaamaan niin, että yli kahden metrin turvaväli toteutuu yli 10 hengen tiloissa ja niin, että uuden tartuntatautilain hygieniavelvoitteet toteutuvat.

Yleisötilaisuuksissa henkilömäärä saa olla enimmillään kuusi Itä-Suomen aluehallintoviraston 3.3.2021 määräyksellä. Sosteri suosittaa rajaamaan myös yksityistilaisuuksia enintään kuuteen henkilöön.