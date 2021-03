Suomen Tieyhdistys: Etäkokouksia helpottava muutos yksityistielakiin on tervetullut muutos

0

Tiekunnat ovat olleet pandemian aikana suurissa ongelmissa pakollisten kokousten järjestämisen kanssa. Tiekuntien kokouksia on jäänyt pitämättä ja tiemaksujen laskuttamisessa on ollut vaikeuksia.

Yksityisielain 58 pykälän muutos kokousjärjestelyjen osalta on vihdoin tulossa voimaan ja helpottaa huomattavasti tiekuntien toimintaa.

– Uudistuksen myötä etäosallistuminen tiekunnan kokoukseen ratkaisee suurelta osin pandemia-ajan ongelmat tiekunnissa, kertoo Simo Takalammi Suomen Tieyhdistyksestä.

-Ihmiset ovat oppineet osallistumaan moniin asioihin etänä ja tiekunnilta on paljon kyselty olisiko se mahdollista myös tiekunnassamme, kertoo Takalammi. Voimassa ollut yksityistielaki on tältä osin ollut liian byrokraattinen eli etäkokouksista on täytynyt päättää ennalta ja pandemian yllättämissä tiekunnissa tätä mahdollisuutta ei ole voitu hyödyntää.

– Tiekunnilla on edelleen valta päättää mahdollistaako se etäosallistumisen vaiko ei eli kyse ei ole tieosakkaiden subjektiivisesta oikeudesta, muistuttaa Takalammi. Tiekunnalla on myös aina oltava fyysinen kokouspaikka, johon tieosakkaalla on oikeus saapua kokoukseen. Tieyhdistys pitää tätä tärkeänä, koska kaikki tieosakkaat eivät osaa tai halua käyttää tietokoneyhteyttä.

Lakiuudistus mahdollistaa myös postitse tapahtuvan äänestyksen tiekunnan kokouksen asioista eli kokouskutsun liitteenä voi olla äänestyslomake, jolla tieosakas voi antaa äänensä kokouksessa käsiteltäviin asioihin. Tieyhdistys pitää tätä vaihtoehtona tervetulleena mahdollisuutena ja arvioi sen olevan käyttökelpoinen tavanomaisen vuosikokouksen järjestämisessä ainakin pandemiaoloissa.

Tieyhdistys suosittaa tiekuntien ryhtyvän järjestämään rästiin jääneitä kokouksiaan etäyhteyksillä.