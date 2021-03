Sosterin alueelta löydettiin viisi uutta koronatartuntaa – virukselle on voinut altistua junassa, ruokakaupassa tai vaikka kahvilassa

0

Sosterin alueella todettiin perjantaina viisi uutta koronatartuntaa. Karanteeniin on asetettu yhteensä 24 henkilöä. Tartunnanjäljitys on käynnissä ja altistuneita testataan parhaillaan. Sosterin tiedotteen mukaan tartunnan lähde on Sosterin alueen ulkopuolelta.

Koronavirukselle on voinut altistua