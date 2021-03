Pääkirjoitus: Tilanteesta kärsivät vanhat ja nuoret

0

Ravintolat kiinni, yleisötilaisuudet tauolle, eikä perhejuhliakaan voida pitää, kun kaikki yli kuuden hengen kokoontumiset on kielletty. Korkeakoulut ja keskiasteen opiskelijat siirtyivät etäopintoihin ja nyt Sosterin alueella etänä opiskelevat myös yläkoululaiset. Ryhmäliikuntaa suositellaan keskeytettäväksi niin aikuisten kuin lasten ja nuortenkin osalta.

Sulkutilan aikana määräykset hieman vaihtelevat alueittain, mutta elämä on meillä kaikilla tavallista rajoitetumpaa.

Ei ihme, että kuntavaalit päätettiin pahentuneen tautitilanteen vuoksi siirtää alkukesään. Päätös oli kipeä, mutta ymmärrettävä ja sillä tuntuu olevan kansalaisten hyväksyntä. Vaalien oikea-aikaista järjestämistä perusteltiin demokratialla, jonka pitää toteutua. Samaa peruste käy myös vaalien siirtoon, sillä vaikeassa tautitilanteessa ääniä jäisi varmasti antamatta hankalien järjestelyjen tai pelon vuoksi. Äänestäjien on myös vaikeampi saada tietoa päätöksensä tueksi, kun tavanomaisia vaalitilaisuuksia ei voi pitää ja monet keskustelut jäävät käymättä.

Toivottavasti kesäkuussa ollaan paremmassa tilanteessa ja uudet kuntapäättäjät saadaan valittua.

Viime keväänä pandemian alkuvaiheessa julkinen huomio kohdistui ikäihmisiin, jotka joutuivat eristyksiin ja siten yhteiskunnan ulkopuolelle. Poikkeustilan jatkuessa on huomattu myös nuorten ahdinko, joka pahenee sitä mukaan kun tilanne jatkuu. Nuoret osaavat virtuaalisen yhteydenpidon keinot ja periaatteessa pystyvät vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa, mutta siitä huolimatta vuorokausirytmi monelta katoaa, opinnot eivät etene ja mielenterveyskin voi olla vaarassa.

Rajoituksista vähiten ehkä kärsivät työikäiset, joiden rutiinit ovat säilyneet töiden ja arjen velvoitteiden parissa. Läheisistä on syytä pitää huolta iästä riippumatta.

Merja Kuuramaa