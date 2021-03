Kuusi listaa Kiteellä – katso ehdokaslistat tästä!

0

Kiteellä ehdokaslistan jätti tiistain määräpäivään mennessä kuusi puoluetta, joista Vasemmistoliitolla ei ole edustajaa istuvassa valtuustossa. Määrällisesti eniten ehdokkaita on kerännyt perussuomalaiset, joilla on 38 nimeä listallaan. Keskustalla on listallaan 29 ehdokasta, SDP:llä 21, kokoomuksella 9 ja kristillisdemokraateilla 6. Vasemmistoliitolla on 2 ehdokasta. Ehdokaslistojen kokoonpano voi vielä muuttua, sillä vaalien siirtymisestä johtuen niitä voi täydentää 4.5 saakka.

Suomen Keskusta

Auvinen Eeva-Liisa, Auvinen Seppo, Blonmqvist Kim, Hasunen Satu, Hukka Aki, Huttunen Ella, Immonen Merja, Juvonen Hannu, Kalliosaari Toni , Kapanen Ari, Kekkonen Olavi, Laitinen Harri, Lavikka Sirja, Leskinen Anna, Musikka Sinikka, Mölsä Tiina-Mari, Ollikainen Esa, Pakarinen Virpi, Partanen Pekka, Pennanen Kari, Putkonen Arto, Puustinen Harri, Päiväkumpu Esa, Rahunen Arja, Timonen Kasperi, Timonen Maija, Timonen Tarja, Vaittinen Pertti, Väkeväinen Unto

Perussuomalaiset

Ellonen Antti, Eskelinen Anni, Haapala Tuula, Hakulinen Emmi, Havukainen Arja, Heikkinen Antti, Heikkinen Tuija, Helin Sari, Jekkonen Simo, Kakkinen Tero, Kiiskinen Kaisu, Kiiskinen Petri, Kirmanen Essi, Kohonen Teemu, Koskinen Marko, Lampinen Jarkko, Laukkanen Johannes, Lundholm Klaus, Matikainen Asko, Mattila Kirmo, Nyrhinen Niko, Pennanen Hanna, Pirhonen Osmo, Pitko Ari, Repo Kimmo, Revkova Olga, Solonen Olli, Sorsa Ari, Taskinen Jari, Tenhu Miika, Timonen Mika, Tulilahti Jyrki, Turpeinen Matti, Turtiainen Olli, Turunen Matti, Uuksulainen Jaakko, Varonen Kari, Vatanen Jarmo

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Holopainen Mervi, Hukka Jarmo, Jumppanen Alpo, Kosonen Matti, Lahtela Esa, Makkonen Jouni, Malinen Olli, Maslov Väinö, Miettinen Marjaana, Muukkonen Birgitta, Nousiainen Jarkko, Parviainen Vesa, Pennanen Pauli, Pirhonen Liisa, Pitkänen Markku, Pykäläinen Toivo, Silvendoinen Pekka, Sivonen Hannu, Tolvanen Paula, Törönen Erja, Törönen Seppo

Suomen Kristillisdemokraatit

Anttonen Maria, Blomerus Henri, Huovinen Olavi, Pesonen Raija-Liisa, Timonen Terho, Viitikko Yrjö

Kansallinen Kokoomus

Halttunen Sanna, Jokinen Mikko, Keskitalo Marjo, Konttinen-Miinalainen Lilja, Malinen Marja, Pennanen Saara, Pulkkinen Jouni, Rahunen Timo, Törönen Sini

Vasemmistoliitto

Heikkinen Hannele, Rouvinen Auvo