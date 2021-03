Viisi listaa Enonkoskella – Pöllänen ja Klemettinen eivät enää asetu ehdokkaiksi, viisi istuvaa valtuutettua puuttuu vielä listalta

0

Enonkoskelaiset voivat valita ehdokkaansa viideltä eri listalta. Edellisiin kuntavaaleihin nähden uutena puolueena valittavissa on nyt myös Vasemmistoliitto.

Ehdokaslistoja voi täydentää toukokuun 4. päivään saakka. Listoilta tässä vaiheessa puuttuu viisi istuvaa ehdokasta; Keskustan Harri Pöllänen ja Juha Kukko, KD:n Helena Liukko sekä SDP:n Helmi Klemettinen ja samalta listalta sitoutumattomana valittu Keijo Männynsalo.

Pitkäaikaiset valtuutetut Helvi Klemettinen ja Harri Pöllänen jättäytyvät tässä vaiheessa pois kuntapolitiikasta.

Molemmat ovat aloittaneet kunnan luottamustoimien hoitamisen 1980-luvun lopulla.

Harri Pöllänen sanoo omalta osaltaan talkoiden olevan nyt tehty.

– Kun on melkein 30 vuotta ollut kunnan luottamustoimissa, niin jatkossa voisin katsella sivusta, Pöllänen sanoo. Maaseutuyrittäjä ja koneurakoija aikoo keskittyä omiin töihinsä, joita korona-aika on melkolailla lisännyt, kun vapaa-ajan asukkaat ovat enemmän lomaseudullaan.

Valtuuston jäsenyyden lisäksi Pöllänen on toiminut useissa lautakunnissa ja ollut kolme kautta hallituksessa. Lopuillaan olevan kauden hän on jäähdytellyt ja toiminut pelkästään valtuuston jäsenenä.

– Hallitustyöskentely vei paljon aikaa varsinkin silloin, kun työn alla oli isoja sosiaali- ja terveystoimen muutoksia. Oli pitkiä aikoja, jolloin kaikki tekemiset piti suunnitella kunnan kokousten mukaan, hän sanoo.

Ihamaniemellä asuva Harri Pöllänen ei testamenttaa ääniään kenellekään, kun ei ole tulevien vaalien asetelmia juurikaan seurannut. Hän teki päätöksen sivuun jäämisestä noin kolme vuotta sitten, ja kun ei ole itse ehdolla, ei halua puuttua asioihin muutenkaan.

Menneistä ajoista hänellä on joitakin ajatuksia, jotka jättää kertomatta.

– Pääsääntöisesti demokratia on kuitenkin toiminut, joten pulinat pois.

Sen verran sivuun siirtyvältä irtoaa sanottavaa, että elinkeinopolitiikan harjoittamiseen hän ei ole tyytyväinen. Pölläsen mielestä kunnanhallituksen ei olisi pitänyt asettua vastustamaan malminetsintää ja kuntaan tulevat yrittäjät pitäisi toivottaa tervetulleiksi.

– Tuskin Enonkoski nyt olisi itsenäinen kunta, jos täällä ei aiemmin olisi toiminut kaivosta. Työpaikkoja tarvitaan jatkossakin, hän sanoo.

Helvi Klemettinen jättäytyi pois ehdokaslistalta terveydellisistä syistä. Hänen näkönsä heikentyi tapaturman johdosta kesällä, joten lukeminen on kovin vaivalloista.

72-vuotiaalla luopuvalla valtuutetulla on myös halu antaa jatkossa enemmän aikaa jälkikasvulleen.

– Jos vastuun ottaa kannettavakseen, se pitää myös kantaa, hän sanoo ja toteaa, että ei itse nyt siihen pystyisi, jos olisi ehdolla ja tulisi valituksi. Hän luottaa, että nuoret tulevat päättäjät osaavat hoitaa asiat jatkossa.

Klemettinen valittiin valtuustoon ensimmäisen kerran vuonna 1988 ja on sen jälkeen ollut luottamustoimissa yhtä kautta lukuun ottamatta.

Valtuuston jäsenyyden lisäksi Klemettisellä on takana useita lautakunnan jäsenyyksiä sekä valtuuston varapuheenjohtajuus.

– Menneet vuosikymmenet ovat olleet muutosten aikaa Enonkoskella, hän sanoo.

Helvi Klemettinen toivoo, että hänen kotikuntansa pysyisi itsenäisenä edelleen ja siihen on edellytyksiä ainakin jonkin aikaa. Väkiluku on kutistunut , mutta nuorta väkeä on edelleen kylillä ja uusiakin perheitä muuttaa kuntaan.

Kunnan päätöksenteossa on välillä jännitteitä, mutta erilaisilla mielipiteillä on paikkansa, koska ne täydentävät toisiaan. Enonkoskella liika sähköisyys on aina saatu laantumaan ja päätöksetekokyky on säilynyt. Erilaisista mielipiteistä huolimatta, asioita pitäisi pystyä hoitamaan yhteisymmärryksessä.

– Yhteishenki on pienen kunnan voimavara, Helvi Klemettinen sanoo.

Enonkosken ehdokastalistat:

Keskusta

Asikainen Simo insinööri (sit.), Järveläinen Asko eläkkeellä, ent. yrittäjä, Kukko Jari kiinteistötyöntekijä, Laukkanen Kati yrittäjä, Loikkanen Timo metsätalousinsinööri, yrittäjä, Luukkainen Jari maanviljelijä, Lyytikäinen Marko yrittäjä, Malmstedt Anneli perusturvajohtaja, eläkkeellä, Malmstedt Jonna asiakkuusasiantuntija, Montonen Antti opiskelija, kirvesmies (sit.), Muhonen Anssi yrittäjä, Niiranen Lauri maanviljelijä, MMM, Nousiainen Juha metsänhoitaja, Purhonen Petri maanviljelijä, Sanio Hannu maatalousyrittäjä, Turunen Kari yrittäjä

Kristillisdemokraatit

Ratia Sanna yrittäjä

Perussuomalaiset

Natunen Esa pajavastaava, eläkeläinen, Teija Rönkkö perushoitaja, koulutettu hieroja.

SDP

Karvinen Seppo teknikko, Kylliäinen Heikki taksiautoilija, Laitinen Marja lakiasiainsihteeri, eläkeläinen, Loikkanen Maria freelancer, Lyytikäinen Ari eläkeläinen, Muhonen Tuula eläkeläinen, Niskanen Tatu työvalmentaja, lähihoitajaopiskelija, Nurmio Tauno kalatalousteknikko, eläkeläinen, Pakarinen Vuokko lähihoitaja, Pesonen Risto kaavoitusteknikko, eläkeläinen.

Vasemmistoliitto

Laine Mikael, opiskelija.