Savonrannalla ahkeria riistakolmion kulkijoita

Ikoninen on kovin kulunut adjektiivi, mutta metso ansaitsee sellaisen laatusanan. Syynä on paitsi itse lintu myös Ferdinand von Wrightin taistelevia metsoja esittävä maalaus, josta tehdyt jäljennökset koristavat lukemattomien suomalaiskotien seiniä.

Enonkosken, Savonlinnan, Savonrannan ja Kesälahden riistanhoitoyhdistysten jäsenet laskivat viime kesänä metsopoikueet yli sadassa riistakolmiossa.

Suhteellisesti ahkerimpia oltiin Savonrannalla, jossa metsokanta nousi 4,8 yksilöön neliökilometrillä. Enonkoskella luku oli 3,1. Koko maan tiheys on neljän yksilön luokkaa neliökilometrillä.

Avohakkuu karkottaa metsoja, vaikka kevään huumassa ukot saattavat sen reunassa pitää soidintannertaan.

Hormonit hyrräävät metsoilla sen verran kovilla kierroksilla, että ne saattavat lähteä takamailta kylille ja saada hullun metson leiman. Tämä ilmiö näyttää hieman vähentyneen takavuosista.

Talousmetsien käsittelyn ohella kylmät kevätkesän säät saattavat tehdä hallaa metsopoikueille, sillä untuvikot kun syövät ensin hyönteisravintoa.

Ukkometson uroskuntoa pitävät yllä männynneulaset, joita se hakoo koko pitkän talven. Hakomispuun säästäminenkin on pieni ympäristöteko.