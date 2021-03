Ajattele aivojasi, mieti muistiasi – Aivoviikkoa vietetään sosiaalisessa mediassa

0

Jokainen meistä voi omilla valinnoillaan parantaa aivoterveyttään ja pienentää muistisairauksien riskitekijöitä. Muistiliitto ja Savonlinnan Seudun Muistiyhdistys ry haastavat Aivoviikolla 15.-21.3.2021 kaikki tekemään pieniä muutoksia aivoterveytensä hyväksi.

Vaikka ikä on suurin riskitekijä muistisairauteen sairastumisessa, voi riskiä pienentää omilla elintavoilla.

– Sydänterveelliset elintavat ovat hyväksi myös aivoille, kertoo Savonlinnan Seudun Muistiyhdistyksen aivotreeniohjaaja Satu Mehtonen.

Aivoviikolla kiinnitetään huomio erityisesti unen ja levon, liikunnan, ravinnon, aivojen aktivoinnin ja mielen hyvinvoinnin merkitykseen.

– Uni on yksi tärkeimmistä toiminnoista aivojen aineenvaihdunnan ylläpitämisessä, sanoo Mehtonen.

Palautumisesta 95 prosenttia tapahtuu nukkuessa. Silloin aivot käsittelevät tietoa, varastoivat energiaa ja poistavat haitallisia aineenvaihduntatuotteita. Unen lisäksi aivot tarvitsevat myös aktivointia. Ne rakastavat kulttuuria, pelejä, tanssia ja muita aivoja jumppaavia asioita.

– Aivojen aktivoinnissakin kannattaa kuunnella itseään ja etsiä iloa tuottavia asioita. Kun mieliala on positiivinen ja rentoutunut, aivotkin toimivat paremmin, toteaa Mehtonen.

Aivoviikon haasteita voi seurata Muistiliiton ja Savonlinnan Seudun Muistiyhdistyksen sosiaalisessa mediassa.

– Lähestymme kirjeitse yhteistyökumppaneitamme sekä muutamia paikallisia yrityksiä oppaalla, jossa kerrotaan kuinka ymmärtää ja auttaa muistisairasta asiakasta. Haastamme yrityksien henkilökuntaa suorittamaan noin 20 minuutin mittaisen muistikummituokion netissä. Tukion aikana opitaan hyödyllinen ja tärkeä kansalaistaito: Kuinka muistisairas ihminen kohdataan arvostavasti ja lempeästi. Tuokion voi suorittaa kuka tahansa osoitteessa tuokio.muistikummit.fi. Tarvitset tietokoneen, toimivan nettiyhteyden sekä sähköpostiosoitteen.

Kuka tahansa voi hyödyntää sosiaalista mediaa käyttämällä aihetunnistetta #aivoviikko tai jos julkaiset Aivoviikkoon liittyvän päivityksen Instagramissa tägää @muistiliitto tai @savonlinnanmuistiyhdistys mukaan päivitykseesi, niin julkaisusi jaetaan Stories -osiossa.

Aivoviikkoa vietetään Suomessa viikolla 11. Muistiliitto jäsenyhdistyksineen on viettänyt Aivoviikkoa vuodesta 2006.

-Tänä vuonna emme järjestä yleisötapahtumia vaan vietämme Aivoviikkoa sosiaalisessa mediassa ja toivomme, että mahdollisimman moni osallistuisi Muistikummituokioon netissä, toivoo yhdistyksen puheenjohtaja Aulikki Tikkanen.

Muistisairaudet koskettavat Suomessa noin miljoonaa ihmistä, jos jokaisella muistisairaalla ihmisellä on 2–3 läheistä tai omaista. Suomessa arvioidaan olevan 193 000 muistisairautta sairastavaa. Muistisairauksien riski kasvaa ikääntyessä, mutta Suomessa on myös n. 7 000 työikäisenä sairastunutta. Vuosittain muistisairauteen sairastuu 14 500 ihmistä. Lisäksi noin 200 000 suomalaisella on vaikeuksia tiedonkäsittelyssä, eli esimerkiksi muistiongelmia.