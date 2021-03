Kuntavaalit: Hanhipellot ihmisen ja valkoposkihanhien ristiriidan lievittäjänä -hanke?

0

Ei sitä osannut varautua, mihin kaikkeen sitä joutuu osallistumaan kunnallisessa päätöksen teossa.

Kiteen kaupungilta pyydettiin nimeämään henkilö yllä mainitun hankkeen ohjausryhmään. Tässä saatetekstiä ministeriöltä:

”Valkoposkihanhien Barentsinmeren kanta on kasvanut voimakkaasti 1980-luvun alun alle 100 000 yksilöstä nykyiseen noin 1 600 000 yksilöön.

Tämän vuoksi Suomen läpi keväisin ja syksyisin muuttavien valkoposkihanhien määrä on kasvanut, ja hanhien aiheuttamat maatalousvahingot ovat nousseet merkittävästi.

Vuonna 2010 rauhoitettujen lintujen aiheuttamia maatalousvahinkoja korvattiin alle 200 000 euroa, kun vuonna 2020 vahinkojen arvo oli jo noin kolme miljoonaa euroa, josta valtaosa oli valkoposkihanhien aiheuttamia vahinkoja.

Hanhipelto on hanhien ruokailuun ja lepoon tarkoitettu peltoalue, jossa ne saavat häiriöttä ruokailla ja levätä.

Hanhipellot voivat vähentää satovahinkoja, jos linnut saadaan ohjattua niille tehokkaasti”.

Ymmärrätte kai, miten kanta tulee kehittymään kun tiedämme hanhen munivan 4-6 munaa.

Kanta siis lisääntyy varsin kovaa vauhtia ja kulkee vuodesta toiseen samaa reittiä käyden samoilla pelloilla.

Muistelen viime kesältä kun Koivikon pellolla kaksi päättäväistä ministeriä lupasi nopeita ratkaisuja tämän yhä pahenevan ongelman ratkaisemiseksi.

Jotenkin arvasin miten käy, kun hallitusta johtaa vihervasemmisto, niin hanhien syöttämiseksihän ja paapomiseksihan se meni.

Nyt vaan kaikki seuraamaan taivaalle tulevia liikennemerkkejä (tietysti sukupuolineutraaleja), joilla hanhiparvet ohjataan oikeisiin pöytiin pistelemään ns. valtion viljaa jonkun viljelijä poloisen pellolta, jonka pellot varmaankin pakko vuokrataan (velkarahalla) tähän tärkeään tehtävään.

Ja tällä sitä lupauksen mukaisesti hanhiongelma poistetaan, kuten Jari Leppä (kesk) rinta rottingilla Koivikon pellolla lupasi. Krista Mikkonenhan ei mitään luvannutkaan, joka ei toki yllättänyt, kun tiedämme vihreiden prioriteetin maatalous vs. hanhien suojelu.

Ei voi muuta sanoa, kuin jaksamisia ryhmään nimetylle Mikko Heickellille ja kaikille itäisen Suomen viljelijöille, joita tässä taas huijataan 100/0 uskottelemalla että hanhia voidaan ohjata halutuille pelloille ja näin ongelma olisi ratkaistu.

Mites kun kanta kaksinkertaistuu viidessä vuodessa, riittääkö meillä (lainan antajilla) rahat tähän hulluuteen?

Osmo Pirhonen

Kitee

Kuntavaaliehdokas PS