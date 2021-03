Läheltä löytyvät eväät houkuttavat

0

Pizzapakkauksen päällä lukee ”Tämän pizzan paistoi Miia”. Televisiomainoksessa veneessä järvenselällä sisävesikalojen jalostaja maistattaa purkitettua särkeä ja pasuria.

Elintarvikkeiden markkinoinnissa on taas hypätty askel eteenpäin siitä, kun yksi iso valmistaja alkoi mainostaa äitien tekemää ruokaa. Nyt äideille annetaan jo nimet.

Suuntaus on markkinoinnin ammattilaisten vastaus siihen, mitä kuluttajat yhä useammin haluavat tietää ja arvostaa. Ruuan alkuperästä on tullut myyntivaltti, varsinkin jos tieto tuo raaka-aineet ja tekijät lähemmäksi asiakasta.

Korona-aika on lisännyt ruuan valmistusta kotioloissa. Sen vahvistavat kaupan toimijoilta tulleet viestit. Samalla kasvaa kiinnostus lähellä tuotettuun ruokaan ja raaka-aineisiin. Siitä oivallinen osoitus on Punkaharjulla järjestetyn ensimmäisen Reko-torin suosio ja vastaanotto.

Reko-toimintamalli karsii väliportaat tuottajan ja kuluttajan väliltä pois. Lähiruoka tilataan suljetussa facebook-ryhmässä suoraan tuottajilta ilman välikäsiä ja sovitaan toimituksesta, joka tapahtuu yleensä keskitetysti tiettynä päivänä.

Savonlinnassa Reko-rengas on toiminut jo pidempään ja nyt malli on leviämässä eteenpäin. Aineksia varmasti on: sen verran Puruveden seudultakin löytyy jo lähiruuan tuottajia.

Järvikala on yksi malliesimerkki lähiruuasta, jota meillä riittää ja jota voi hankkia varmasti kestävällä tavalla.

Puruveden alueella on lukuisia kalanjalostajia, jotka ovat löytäneet oman tuotekirjonsa, eri kalalajeja hyödyntäen. Kehittämistyötä riittää edelleen.

Kerimäen Kalatalo on vakiinnuttanut asemansa muikun välittämisessä maailmalle. Perkaamista ja pakastamista pidemmälle vietyä jalostamista yritys ei nykyisissä tiloissa tee, mutta se huolehtii, että Puruveden ja lähijärvien muikkusaalista saadaan tehokkaasti eteenpäin.

Nykyaikaiseen markkinointihenkeen istuu hyvin Kalatalon uusin hanke, jonka hedelmiä pääsee kevään aikana nauttimaan. Kuluttajapakkauksiin tulee koodi, jonka kautta pääsee tutustumaan kuvan ja äänen kera juuri kyseisen kalaerän tarinaan ja pyytäjiin. Ostajan ei tarvitse enää arpoa, että mistähän nämäkin muikut ovat peräisin.

Vaikka muikun koko tuntuukin olevan menekin määräävin tekijä, vahvistaa tällainen kalaostoksen inhimillistäminen osaltaan Puruveden muikun vahvaa brändiä.