Savonlinnan vaaliohjelmat: Perussuomalaiset lisäisi työllistämistä kolmannen sektorin kanssa – rahaa mieluummin lumien kolaamiseen tai puiden kantamiseen kuin kela-sakkoihin

Tässä haastattelusarjassa Savonlinnan poliittisten ryhmien vaalipäälliköt esittelevät puolueidensa vaaliohjelmat. Tämä on sarjan kuudes osa.

Perussuomalaisten kuntavaaliohjelman ykköstavoite on tehdä Savonlinnasta vetovoimainen kaupunki, joka kannustaa yrittäjyyteen. Siihen heidän mielestään tarvitaan hyviä lento-, juna-, auto- ja vesiliikenneyhteyksiä sekä hyviä tontteja.

Perussuomalaiset ehdottavat kaavoitettavaksi esimerkiksi tontteja tukkuliikkeitten varastoille.

– Savonlinnan satama mahdollistaa konttirahdin, ja varastointi on halvempaa kuin Helsingissä, sanoo perussuomalaisten vaalipäällikkö Matti Lundenius.

Perussuomalaiset ehdottavat myös tutkittavaksi, voisiko Savonlinnaan saada vapaasataman, jonne voisi tullitta välivarastoida toisesta maata tulevaa ja kolmanteen maahan matkalla olevaa tavaraa. Nykyisin Suomen ainoa vapaasatama on Hangossa.

Lentokentän läheisyyteen perussuomalaiset ehdottavat kaavaa, joka mahdollistaisi toimistohotellien rakentamisen luonnonkauniin järven rannalle.

– Toimistohotellista olisi tunnin matka pääkonttorille. Pomo voisi lentää aamulla paikalle ja palaverin jälkeen takaisin Helsinkiin.

Työttömiä pitäisi perussuomalaisten mielestä kannustaa kevytyrittäjyyteen esimerkiksi tarjoamalla edullisia toimitiloja.

Työllistämistä kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä pitää perussuomalaisten mielestä lisätä. Siihen olisi varaa, koska pitkäaikaistyöttömyyden vähentyessä kaupunki säästäisi niin sanotuissa kela-sakoissa.

– Esimerkiksi ikäihmisten lumien kolaamiseen tai puiden kantamiseen kannattaa rahaa käyttää mieluummin kuin kela-sakkoihin. Samoin lapsille ja nuorille voisi järjestää ilmaisia kulttuuri- ja liikuntapalveluja kolmannen sektorin työllistämistoimintana.

Kaivostoimintaa he eivät vastusta, jos huolehditaan kunnolla ympäristönsuojelusta ja jos viranomaiset huolehtivat tehokkaasta valvonnasta.

Senioreille pitää perussuomalaisten mielestä tarjota virkistystä.

– Teatteri ja oopperajuhlat voisivat antaa kaupungille avustuksen vastineeksi ilmaisia lippuja paikoille, jotka muuten jäävät myymättä. Kaupunki jakaisi niitä eläkeläisille, joilla ei muuten ole varaa käydä teatterissa tai oopperassa.

Perussuomalaiset haluavat tutkittavaksi mahdollisuuden, voisivatko maaseudulla asuvat ikäihmiset halutessaan tehdä kaupungin kanssa vaihtokaupan ja vaihtaa asuntonsa kaupungin omistamaan, palvelujen äärellä sijaitsevaan kerrostalo-osakkeeseen.

Matkailua on perussuomalaisten mielestä kehitettävä ympärivuotiseksi. He haluavat suosia puurakentamista kaupungin rakentamisessa.

Kaupunkipuistosta pitää perussuomalaisten vaaliohjelman mukaan olla kaupunkilaisille hyötyä, ja kaavoituksen pitää säilyä kaupungin päätösvallassa.

– Se tarkoittaa, että emme halua kaupunkipuistoa, koska kaupunkipuiston alueella päätösvalta ei olisi Savonlinnalla, Lundenius selventää

Parikkalan rajanylityspaikan avautumista odotellessa perussuomalaiset haluavat lisätä venäjän kielen opetusta Savonlinnassa.

Maalla asumisesta ja omakotitaloasumisesta ei perussuomalaisten mielestä saa kiinteistöverolla tehdä kalliimpaa kuin kerrostaloasumisesta.

Perussuomalaisten mielestä laitakaupungin palveluita ei saa supistaa, ja kumppanuuspöytätoimintaa on kehitettävä.

Savonlinnan keskussairaalan toiminnan turvaaminen onnistuu perussuomalaisten mielestä vain julkisen ja yksityisen toimijan yhteistyrityksellä eli niin sanotulla public–private-mallilla.

Idea olisi sama kuin Sosterin keväällä 2019 suunnittelemassa mallissa: yksityinen kumppani ohjaisi muista toimipisteistään potilaita Savonlinnaan.

Nyt eduskuntakäsittelyssä oleva sote-malli ei perussuomalaisten mielestä ole Savonlinnan edun mukainen.

– Public–private-mallia pitää ruveta valmistelemaan heti, kun soten todetaan kaatuneen.

Perussuomalaiset haluavat turvata Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan sote-palvelut, kuten palvelutalot ja terveysasemat.

Kuntavaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 7.–13. huhtikuuta. Varsinainen vaalipäivä on 18. huhtikuuta. Uudet valtuustot aloittavat työnsä 1. kesäkuuta.