Sarjakuvan matkassa Kreetalle – taidetta Savonranta-talossa

Sunnuntaina 21. helmikuuta Savonranta-talossa avattiin taidenäyttely, jossa kävijä voi sarjakuvan välityksellä matkustaa aurinkoiselle Kreetalle. Näyttely kantaa nimeä, Kautta Zeuksen Kreetalle.

Näyttelyn kuvat ja tekstit ovat syntyneet Marjo ja Jouko Eskosen Kreetan matkalta kirjoittaman päiväkirjan pohjalta. Kuvissa ja teksteissä Kreeta on kuvattu tavallisen turistin silmin. Eskoset olivat kaksi viikkoa Kreetalla lokakuussa 2018.

Sarjakuvat on piirtänyt Marjo Eskonen ja runomuotoisen tekstin on kirjoittanut Jouko Eskonen.

– Tiesimme mitä haluamme nähdä, mutta miltä kaikki todellisuudessa näytti, olikin eri asia. Kahden viikon matkalla tutustuimme Kreetan kaupunkeihin, kulttuuriin ja historiaan. Tuona aikana kävelimme noin 116 kilometriä, kertoo Marjo Eskonen.

Marjo Eskosen tie Espoon Tapiolasta Savonlinnaan on ollut pitkä. Kerimäellä ja Savonlinnassa Eskoset ovat asuneet vuodesta 1981. Marjo Eskonen on tehnyt pitkän uran kuvataideopettajana Savonlinnan Taidelukiossa. Pitkä on ollut myös tie kuvan tekemiseen.

– Vanhemmat ja perheen jäsenet eivät olleet taiteilijoita. Kiinnostus kuvan tekemiseen syntyi kuitenkin jo lapsuudessa ja lähti vähitellen liikkeelle ystäväpiiristä. Kuvataideopettajana olen ollut koko aikuiselämäni.

Kuvataideopettajan tehtävä on neuvoa välineiden, tekniikoiden ja värien käyttöä. Oman ilmaisun löytäminen syventää identiteettiä. Lukiolaiset ovat kulttuuria arvostavia nuoria. Olen nähnyt hienoja kasvutapahtumia, huomauttaa Marjo Eskonen.

Marjo Eskonen on valmistunut Helsingin Taideteollisesta korkeakoulusta. Oppilaitos tunnetaan nykyisin Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakouluna.

Näyttelyn kuvista kootulla albumilla Marjo Eskonen on osallistunut Ars Novan näyttelyihin. Albumi raottaa hieman ovea myös minolaisuuteen, joka pitää sisällään muun muassa Kreetan varhaiseen historiaan (3100-1100 ennen ajanlaskun alkua) kuuluneet palatsit, keramiikan ja lineaarikirjoitusjärjestelmän.

– Tämä on ainoa sarjakuva-albumi, jonka olen tehnyt. Erilaisia työ- ja tehtäväkirjoja olen piirtänyt opettaessani. Nyt on työn alla uusi sarjakuva. Se kertoo Portugalin matkasta. Siinä minua kiehtoo tarinan kertominen ja matkustamisen merkityksen pohtiminen. Näistä tämän näyttelyn kuvista koottu albumi on käyntikortti kustantajalle, valottaa Marjo Eskonen.

Marjo ja Jouko Eskosen kutsui Savonranta-talolle näyttelyä pitämään Savonranta-Seura ry:n hallituksen jäsen Jaana Tyrmi. Näyttely on avoinna maaliskuun loppuun kahvilan aukioloaikoina eli ke 7-11, la 12-16 ja su 10-16. Näyttelyyn on vapaa pääsy.