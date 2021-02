Kolmen valtakunnan sotavarustukset näkyvät Punkaharjulla – matkailua tukeva moniosainen hanke käynnistyy

0

Ruotsin ja Venäjän välinen raja määriteltiin ensimmäisen kerran Pähkinäsaaren rauhan yhteydessä 1323. Tuon ajankohdan jälkeen lännen ja idän välinen raja on kulkenut alle 30 kilometrin päässä Punkaharjusta 465 vuoden aikana eli kolmasosan ajasta.

Tänä aikana on riidelty ensin Puruveden kalastusoikeudesta ja sittemmin kulkuväylistä ja niiden valvonnasta. Kulkuväylien kannalta keskeisiä kohteita ovat olleet Punkasalmen ja Tuunaansalmen kautta kulkevat vesireitit ja myöhemmässä vaiheessa harjun kautta kulkevat maakulkuyhteydet. Kaikkien näiden puolustaminen on jättänyt omat, edelleenkin näkyvät jälkensä maastoon.

Vanhimmat sotavarustukset löytyvät Karjalankalliolta, jotka Punkaharjun kohteita 1800- ja 1900- vuosisatojen vaihteessa tutkinut Antero Pelkonen on ajoittanut ”ehkä niiltä ajoilta, kun venäjänkarjalaiset kävivät niillä seuduin alituisilla ryöstöretkillään.” Eli selvästi aikaisemmaksi, kuin Kustaan sodan ja Suvorovin aikaiset varustukset.

Sen jälkeen ovat sotavarustuksia alueelle vuorotellen rakentaneet venäläiset sekä ruotsalaiset ja suomalaiset. Suureen pohjan sotaan liittyen venäläiset hyökkäsivät Kerimäelle 1710, rakentaen jotain varustuksia Punkaharjun Punkasalmen puoleiseen päähän. Nämä ovat jääneet myöhemmin tehtyjen rauta- ja maantien rakenteiden alle.

Seuraavaksi oli ruotsalaisten vuoro. Kustaan sodan aikana, jolloin Punkaharju kuului Venäjään, ruotsalaiset valtasivat harjun vuoden 1788 heinä-elokuussa kuuden viikon ajaksi ja rakensivat pikaisesti varustuksia Kivisillan läheisyyteen. Näistä on enää jäljellä vähäiset maavallit Silvonniemen kärjessä.

Ruotsalaisten hyökkäysten takia Venäjä ryhtyi parantamaan itärajansa puolustusta ja Suvorovin käskystä tehtiin asemia myös Punkaharjulle. Nämä ovat vielä melko hyvin maastossa havaittavissa, sijoittuen erityisesti Rakokiven niemeen, Hotelli Punkaharjun läheisyyteen, Kivisillan luoteispuolelle, Palovartijan asunnon läheisyyteen ja harjun Punkasalmen puoleisessä päässä olevalle Tuppuranmäelle.

Noina sekä vuosisatojen 1700- ja 1800- vaihteen aikoina haudattiin alueelle venäläisiä sotilaita. Ilmeisiä hautapakkojen painanteita löytyy lähes 50 kappaletta Hynninsaaresta, Silvonniemstä sekä Kivisillan luoteispuolen alueelta.

Tämän jälkeen olikin sitten suomalaisten vuoro rakentaa sotavarustuksia, tosin ensin venäläisten määräyksestä. Punkasalmen itärannalle harjun päälle tehtiin 1. maailmansotaan liittyen Pietarin puolustamiseen liittyviä asemia. Nämä ovat osittain jääneet samalle paikalle myöhemmin tehtyjen Salpalinjan asemien alle.

Viimeisimmät eli Salpalinjaan liittyvät asemat ovatkin jo puhtaasti suomalaisten puolustusasemia. Niitä on harjun alueella Mustassa- ja Kuikonniemissä sekä palovartijan asunnon läheisyydessä. Lisäksi asemia löytyy lähes jokaisesta Laukansaaren Puruveden puolen niemestä.

Edellä mainituista on hajatietoa eri lähteissä, mutta ei mitään yhtenäistä esitystä. Lisäksi maastossa on kohteita, joista ei ole mitään mainintaa.

Käynnistymässä olevan Punkaharjun sotavarustuksia koskevan hankkeen tarkoituksena on selvittää sotavarustuksien syntytaustaa, tehdä asiaa selvittäviä arkeologisia kaivauksia, kunnostaa osa Kuikonniemellä olevista Salpalinjan asemista sekä tuoda tulokset yleisön tietoisuuteen esittelytaulujen, netiin tulevin esittelyjen, näyttelyjen ja seminaarien avulla.

Samalla saadaan Punkaharjulle yksi matkailijoita kiinnostava lisäkohde, sillä monestakaan muusta paikasta ei löydy näin pienellä alueella yhtä moneen eri ajankohtaan liittyvää sotavarustusta.

Punkaharjun kulttuuriseura käynnistää sotavarustuksia esittelevän hankkeen

Kustaan sota, Suvorovin aika sekä 1. ja 2. maailmansota. Punkaharjun harjualueella on edelleen näkyvissä usean eri sodan aikaisia varustuksia sekä niihin liittyviä muinaisjäännöskohteita ja sotilaiden hautoja.

Punkaharjun Kulttuuriseura on käynnistämässä Punkaharjun sotavarustuksiin liittyvää Leader-hanketta, jonka rahoitukseen on Piällysmies ry ottanut omalta osaltaan myönteisen kannan.

Hankkeen tavoitteena on tutkia Punkaharjun sotavarustuksia ja selvittää niihin liittyvää historiaa. Hankkeessa laaditaan kohteita käsittelevä yhteenveto ja asetetaan tulokset yleisön saataville nettiin. Suunnitelmissa on kertoa alueen sotahistoriasta myös maastotaulujen, näyttelyjen ja seminaarien avulla.

Tulosten perusteella täydennetään Museoviraston asianomaisia tietoja siltä osin, kun hanke tuo esille uutta tietoa.

Hanke sisältää useita osa-alueita. Kohteet inventoidaan, tehdään maastokaivauksia, joiden tulokset dokumentoidaan. Suunnitelmissa on Kuikonniemellä olevien Salpalinjan asemien osittainen kunnostaminen ja alueen matkailuyrityksille tehdään tietopaketit niiden lähikohteista.

Hankkeessa tukeudutaan useisiin asiantuntijoihin. Historia- ja taustatiedot Salpalinjan osalta kokoaa maakuntatutkija Jorma Hytönen ja sitä vanhemmista kohteista dosentti Jyrki Paaskoski.

Kohteiden maastokaivaukset suorittaa Maanala Oy, asiantuntijanaan FT Ville Laakso.

Viestinnästä vastaa Metsämuseo Lusto ja Salpalinja-asemien kunnostaminen tapahtuu Karjalan prikaatin ja Kaakkois-Suomen maanpuolustuspiirin järjestäminä koulutustapahtumina.

Lisäksi hankkeessa käytetään apuna paikallisten järjestöjen jäseniä.

Maastotyöt tehdään kesällä 2021. Muut toimenpiteet ajoittuvat siten, että tulokset ovat käytettävissä viimeistään keväällä 2022 ja näyttelyt valmiina lomakauden 2022 alkaessa.

Hanketta on valmisteltu kiinteässä yhteistyössä maakuntamuseon ja alueen maanomistajan Metsähallituksen kanssa. Erityisesti hankkeen kohdistuminen luonnonsuojelualueella oleviin muinaismuistokohteisiin asettaa omat rajoituksensa suunnitelluille toimenpiteille.

Hankkeen kustannusarvio on 99.000 euroa, josta pääosa saadaan Leader-rahoituksena. Lisäksi rahoitusta on haettu Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahastolta ja tullaan hakemaan OPM:n erityisavustusta kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin.