Koronarokotuksiin Sosterissa pääsevät nyt kaikki tänä vuonna 75-vuotta täyttävät ja tätä vanhemmat – myös riskiryhmiä rokotetaan

0

Sosterin rokotusajanvaraus on nyt auki vuonna 1946 tai sitä ennen syntyneille. Sosteri vastaa Enonkosken, Savonlinnan – myös Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan alueiden rokotuksista. Myös omaishoidon tukea saavat omaishoitajat ja samassa taloudessa asuvat 70 vuotta täyttäneet rokotetaan.

Tällä hetkellä käytettävissä on kolmea eri koronarokotetta. Rokotteista kaksi soveltuu yli 70-vuotiaille, antaen hyvän suojan vakavaa koronavirustautia vastaan myös iäkkäille. Kolmas rokote soveltuu alle 70-vuotiaille ja sillä on pystytty aloittamaan THL:n riskiryhmään 1 kuuluvien rokottaminen.

– Yli 70-vuotiaiden rokotukset etenevät ikäryhmäperusteisesti riippumatta riskisairauksista, koska ikä on merkittävin vakavan koronasairauden riskitekijä, Sosterin infektiolääkäri Eija Ruotsalainen

Alle 70-vuotiaat riskiryhmiin kuuluvat on tähän saakka kutsuttu rokotuksiin puhelimella, sillä käytettävissä olevat rokote-erät ovat pieniä. Nyt ajanvaraus on auki myös alle 70 vuotiaille lääkehoitoisille tyypin 2 diabeetikoille ja heidän tulee varata aika itse. Sosteri suosittelee sähköisen ajanvarauksen käyttöä, sillä puhelinpalvelussa on edelleen ruuhkaa.

Rokotteiden saanti ohjaa avautuvia rokotusaikoja

Avautuvista rokotusajoista Sosteri tiedottaa sitä mukaa, kun rokotustoimitukset varmistuvat. Rokotetoimituksissa on edelleen paljon muutoksia.

Rokotus on vapaaehtoinen ja maksuton. Jos omaan terveydentilaan liittyy kysymyksiä, jotka askarruttavat ennen rokotuksen ottamista, ota yhteyttä lääkäriisi ennen rokotusajan varaamista.

Koronarokotuksia antavat kaikki Sosterin terveysasemat eli Savonlinnan pääterveysasema sekä Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan terveysasemat.

Suosi sähköistä ajanvarausta – varaa aika ilman jonottamista

Sosterissa toivotaan, että mahdollisimman moni varaisi rokotusajan sähköisesti, jotta puhelinruuhkilta vältyttäisiin.

Sähköisesti ajan voi varata 75-vuotta täyttänyt henkilö omilla verkkopankkitunnuksilla.

– Jos täytät 75-vuotta myöhemmin tänä vuonna, aika tulee varata soittamalla, sillä sähköinen ajanvaraus tunnistaa vain 75-vuotta jo täyttäneet. Läheiset voivat auttaa varauksen teossa.

Koronarokotusten sähköiseen ajanvaraukseen pääsee nyt sivulta, johon on keskitetty myös muu tieto koronarokotuksista: www.sosteri.fi/koronarokotus

Palvelu ohjaa varaamaan aja myös 12 viikon kuluttua annettavalle tehosterokotteelle.

Ajanvaraus puhelimitse

Puhelimitse rokotusaika varataan numerosta p. 044 417 3698, ajanvaraus on avoinna ma-to 8-15.30, pe 8-14. Jos esimerkiksi puolisot haluavat peräkkäiset ajat, niin rokotusajat kannattaa varata soittamalla.