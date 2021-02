Pääkirjoitus: Elämän ja kuoleman kysymys

0

Saimaannnorpan suojeluun liittyvän asetusluonnoksen lausuntokierros on lopuillaan ja uusien kalastusrajoitusten pitäisi astua voimaan huhtikuussa. Esityksessä kalastusrajoitusalue on entistä laajempi, mutta rajoitusaika pysyisi ennallaan. Heinäkuussa saisi rajoitusalueillakin laskea verkot veteen, mitä luonnonsuojeluväki on vastustanut.

Ajankohtainen asia on värittänyt myös lehtemme Mielipiteet-palstaa, jossa Puruvedelle suunnitellut, entistä laajemmat verkkokalastusrajoitusalueet on voimakkain sanakääntein kyseenalaistettu.

Metsähallituksen suojelubiologin mukaan esityksen rajaukset Puruvedellä on tehty samoin perustein kuin muuallakin Saimaan alueella, jossa norpan tiedetään pesivän.

Norpan suojelu on hankala ja kipeä asia, kun toisiaan vastaan ovat monet hyvät ja kannatettavat asiat. Tässä yhtälössä uhanalaisen eläinlajin suojelu on vain yksi näkökulma. Lisäksi on huomioitava ainakin ammatti- ja vapaa-ajan kalastuksen tarpeet sekä vesiensuojelu. Kotimaisen kalan käyttöäkin pitäisi edistää, mikä tuo keskusteluun jopa globaalin ruuantuotannon näkökulman. Lähikalan käyttö edistää vesiensuojelua, alueemme elinkeinotoimintaa ja vähentää hiilijalanjälkeä, kun hyödynnämme omien kalavesiemme antia. Vapaa-ajan kalastuksen mahdollisuus hyödyttää alueen asukkaita ja matkailuelinkeinoa.

Puruveden lähialueilla, kuten Pihlajavedellä, Haukivedellä ja Enonvedellä kalastusrajoitusten kanssa on eletty jo vuosia ja pahimmat kipuilut ovat takanapäin, vaikka rajoituksiin olikin vaikea sopeutua. Suojelutoimet ovat osoittautuneet onnistuneiksi, sillä tavoitteeksi asetettu 400 yksilön norppakanta saavutettiin vuosia etuajassa.

Puruvedellä oli pitkään mahdollista kalastaa vapaasti ilman norpansuojeluun liittyviä rajoitteita, mutta nyt tilanne on vääjäämättä muuttumassa, kun hylje on alkanut uudelleen levittäytyä järvelle.

On vaikea uskottavasti perustella, miksi Puruvesi olisi poikkeus Saimaan alueella, eikä täällä tarvitsisi pelata samoilla säännöillä kuin muuallakin. Kalastus on koettu tärkeäksi kaikkialla Saimaan alueella; se tuottaa ravintoa, virkistystä ja elinkeinotoimintaa sen lisäksi, että kalastus vähentää vesien kuormittumista.

Kokonaisuus lienee helpointa hahmottaa kauaksi katsomalla. Luonnon monimuotoisuuden säilyminen on arvo, jota on vaikea kyseenalaistaa ja silloin ainakin vapaa-ajan harrastamisen tarpeet asettuvat omaan, asiaan kuuluvaan lokeroonsa

Kevääseen ja kesään ajoittuva verkkokalastaminen ei nykyisin ole elämän ja kuoleman kysymys yhdellekään Saimaan alueen asukkaalle, mutta uhanalaisen eläinlajin säilymiselle se on. Toisaalta saimaannorpalla ja norppavesillä on alueelle niin kova markkina-arvo, että näiden arvojen vaaliminen on kannattavaa monin tavoin.

Tilanteet muuttuvat ja niihin on sopeutuminen.

Merja Kuuramaa