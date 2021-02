Hartauskirjoitus: Piristävät pikkukiusaukset

0

Synti ja kiusaus ovat sanoja, joita nykyään käytetään pinnallisesti ja kevyesti. Markkinoinnissa niitä hyödynnetään milloin minkin tuotteen tai palvelun myynnin kasvattamiseksi. Myös arkielämän pienistä nautinnoista puhuttaessa todetaan esimerkiksi: ”Onpa syntisen hyvää jälkiruokaa.” tai ” Voi, voi, lankesin taas leivosten syöntiin.”

Kuulostaa siis siltä, että ihmisten mielissä synti ei ole mitään vakavaa ja vaarallista, vaan synti on vain jotakin pikkutuhmaa huvittelua ja kiusaukseen lankeaminen on mukavaa ja tuo vaihtelua elämään.

Synti ja kiusaus eivät todellisuudessa ole mitään keveitä ja harmittomia pikkuasioita. Ensi sunnuntain evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen kiusauksista. Autiomaassa Jumalan vastustaja, Saatana, kiusasi Jeesusta 40 päivän ajan. Tuona aikana Jeesus valmistautui julkisen toimintansa aloittamiseen paastoamalla ja rukoilemalla.

Kiusaaja eli Saatana yritti saada Jeesuksen kieltämään taivaallisen Isänsä ja luopumaan kutsumuksestaan. Jeesus kuitenkin voitti kaikki kiusaukset ja Kiusaajansa. Hän vastusti Saatanaa Raamatun sanoilla, joiden voima oli ylivoimainen Saatanan omaan voimaan verrattuna.

Jumala kutsuu meitä ja haluaa, että me turvautuisimme, uskoisimme ja luottaisimme Häneen ja hänen lupauksiinsa Raamatussa. Jos näin teemme, se on parasta, mitä meille voi tapahtua ja silloin pääsemme kerran myös taivaan kotiin.

Täällä maanpäällisessä elämässä emme kuitenkaan pääse eroon synnistä ja kiusauksista, vaan ne ovat riesanamme. Syntiä ja kiusauksia on myös Jumalan lapsen elämässä.

Kiusauksiin lankeaminen ja jatkuva synnin tekeminen ovat vakavia asioita ja voivat viedä meiltä taivasosuuden.

Jatkuva synnin tekeminen ja kiusauksiin lankeaminen, jos emme ollenkaan valvo elämäämme ja turvaudu Vapahtajan tarjoamaan syntien anteeksiantamukseen, johtaa epäuskoon ja eroon Jumalasta.

Sitä, joka Jeesukseen uskoon ja turvautuu, hän ei hylkää. Hän auttaa omiaan myös kiusausten keskellä ja myös silloin, kun on kiusaukseen langennut. Hän armahtaa ja antaa anteeksi sille, joka sitä häneltä pyytää. Niin voi taas aloittaa puhtaalta pöydältä.

Kristityn elämässä on Jumalan rauhaa ja iloa, mutta myös uskon heikkoutta, kiusauksia ja ahdistuksia. Siksi tarvitsemme Jumalaa. Kristitty voi luottaa siihen, että Jeesus johdattaa kaiken hänen parhaakseen. Siksi kristittynä on turvallista elää.

Kirjoittaja on

Enonkosken aluekappalainen