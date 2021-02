Siun Soten alueen kotihoidon asiakkaat saavat rokotteen kotihoidon kautta – koronatilanne Pohjois-Karjalassa jatkuu perustasolla

0

Siun soten alueella koronarokotusten ajanvaraus jatkuu tästä päivästä alkaen ja aikoja tulee varattavaksi noin 2 000.

Tällä viikolla Siun sotessa rokotetaan varatuilla ajoilla noin 1400 iän tai sairauden vuoksi riskiryhmään kuuluvaa.

Jatkossa suurempi määrä koronarokotusaikoja avataan varattavaksi aina maanantaisin klo 8, mikäli rokotteita saadaan suunnitelmien mukaan. Perjantain 19.2. jälkeen ajanvarausta jatketaan niin kauan kuin rokotteita riittää. Verkkoajanvaraukseen voi tulla ajoittain myös peruutusaikoja. Seuraavan kerran rokotusaikoja tulee varattavaksi suurempi määrä maanantaina 1.3.2021. Varattavissa olevien aikojen määrä riippuu rokotteiden saatavuudesta.

Parhaillaan rokotusvuorossa ovat tänä vuonna 80 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat sekä 18–69-vuotiaat henkilöt, joilla on vakavalle koronavirustartunnalle erittäin voimakkaasti altistava sairaus. Rokotetta tarjotaan myös rokotusvuorossa olevien henkilöiden kanssa samassa taloudessa asuville omaishoitajille ja yli 70-vuotiaille henkilöille.

Siun sote on lähettänyt torstaina 18.2.2021 tekstiviestin ikänsä puolesta rokotusvuorossa oleville henkilöille. Tekstiviestit on lähetetty kaikille tekstiviestiluvan antaneille tänä vuonna 80 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille henkilöille. Näin ollen tekstiviestit ovat lähteneet myös kotihoidon asiakkaille. Kotihoidon asiakkaat saavat rokotuksen halutessaan myös kotihoidon kautta eikä aikaa tarvitse varata ajanvarauksesta.

Perjantaina 19.2.2021 tekstiviestit lähetään sairauden vuoksi rokotusvuorossa oleville. Tekstiviestin saaminen edellyttää, että on antanut luvan tekstiviestin lähettämiseen ja puhelinnumero löytyy Siun soten järjestelmästä.

Tekstiviestien tarkoitus on varmistaa, että rokotusvuorossa olevat saavat tiedon rokotuksista. Tekstiviestit on lähetetty samalla kertaa kaikille rokotusvuorossa oleville, vaikka rokotteita ei vielä ole määrällisesti riittävän paljon koko ryhmän rokottamiseen. Kaikki eivät siis saa rokotetta heti, mutta oikeus rokotteeseen on voimassa tästä eteenpäin. Rokotteita saapuu viikoittain, joten kaikki halukkaat saavat rokotteet aikanaan. Mikäli tekstiviestin saanut henkilö on jo saanut koronarokotteen, voi viestin jättää huomiotta.

Pohjois-Karjalan koronaepidemia on pysynyt perustasolla

Pohjois-Karjalan epidemiatilanne on pysynyt perustasolla, vaikka tartuntamäärät ovat jälleen kääntyneet lievään kasvuun. Valtakunnallisen koronavirustilanteen sekä lähestyvien hiihtolomien takia alueellinen koronavirusepidemian tilannekuvatyöryhmä katsoi yksimielisesti, että tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi tarkoitetut alueelliset suositukset ja rajoitukset pidetään toistaiseksi ennallaan.

Viikolla 6 Siun soten toiminta-alueella uusia koronavirustartuntoja todettiin 16, kun edellisviikolla tartuntoja varmistui 12. Tartuntojen alkuperä pystyttiin selvittämään noin 89 prosentissa viime viikon tapauksista. Koronavirustestejä otettiin yhteensä 2150.

Kuluvalla viikolla torstaiaamuun mennessä uusia tartuntoja on varmistunut 14. Tämän viikon tartunnat keskittyvät Joensuuhun ja liittyvät pääosin jo viikonloppuna tai viime viikolla alkaneisiin tartuntaketjuihin. Valtaosa tapauksista on todettu jo karanteenissa olleilla henkilöillä, mutta niihin liittyy mahdollisia altistumisia useissa Joensuun kantakaupungin liikkeissä ja julkisissa paikoissa. Karanteenissa koronaviruksella altistumisen takia oli torstaiaamuna 152 henkilöä.