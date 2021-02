Pääkirjoitus: Uusi kortti katsottavaksi

0

Isoja hallinnollisia uudistuksia perustellaan yleensä palvelujen turvaamisella. Käytäntö osoittaa toista, eivätkä uudistukset näytä takaavan yhtään mitään. Kesäksi valmiiksi kaavaillusta sote-uudistuksesta ei ole turvaa Savonlinnan keskussairaalan toiminnoille ja kuntalaisten lähipalveluiden järjestelyistä ei tällä hetkellä ole tietoa senkään vertaa.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri on teettänyt selvityksen, jonka päätelmien mukaan Itä-Savon liittyminen Etelä-Savon hyvinvointialueeseen voi saattaa yli 40 000 asukasta eriarvoiseen asemaan palveluiden saavutettavuudessa.

Lääketieteen tohtorin, dosentti Timo Keistisen raportin mukaan Savonlinna ja Mikkelin sairaaloiden välille ei luontevasti rakennu synergistä yhteistyötä, kun molemmat taistelevat samoista vähistä resursseista. Huolta on sekä henkilöstön saatavuudesta, että rahoituksesta. Toimintoja jouduttaisiin keskittämään nopeasti, vaikka lainsäädäntö antaisi mahdollisuuden ylläpitää toimintoja kahdessa sairaalassa kymmenen vuoden ajan.

Raportin päätelmänä on, että varmimmin Itä-Savon palvelut säilyvät yhteistyössä Pohjois-Savon kanssa. Sama selvitys väläyttää myös koko Savon kokoisen yhteenliittymän mahdollisuutta, jossa hyvinvointialue muodostuisi Itä-, Etelä- ja Pohjois-Savojen kesken.

Viime mainittu kuulostaa hyvältä avaukselta, joka kannattaisi ottaa harkintaan, vaikka sote-uudistuksen tämän hetkinen aikataulu ei sille anna myöten. Kun takana on jo vuosien sote-punnerrus, ei kai muutama lisäkuukausi savolaisten palvelujen järjestämiseksi ole mahdoton ajatus? Tämä kortti kannattaisi katsoa.

Merja Kuuramaa