Pidä Saaristo Siistinä ry rakennuttaa uuden huoltoaluksen – kahden aluksen kokonaishinta noin 1,6 miljoonaa euroa

0

Saimaan retkisatamien laadukas huolto on turvattu vuosiksi eteenpäin, kun Pidä Saaristo Siistinä ry rakennuttaa alueelle tänä vuonna toisen uuden huoltoaluksen. Ensimmäinen uudesta kaksikosta valmistui vuonna 2020. Uuden huoltoaluksen rakentaa paraislainen HL-Metal Oy.

Pidä Saaristo Siistinä ry käynnisti vuonna 2018 Saimaan toiminta-alueen aluskannan uusimisen. Alueelle tarvittiin kaksi uutta huoltoalusta retkisatamien huoltoon. Saimaa on yhdistyksen toiminta-alueista maantieteellisesti laajin ja PSS ry huoltaa alueella noin 60 kuntien ja virkistysalueyhdistyksen ja -säätiön omistamaa retkisatamaa.

– Toimiva huoltokalusto on yhdistykselle aivan avainasia, koska operoimme saarissa. Merkittävien kalustoinvestointien avulla mahdollistamme kestävää vesistömatkailua nyt ja tulevina vuosikymmeninä. Roope-palvelumme, kuten kuivakäymälät, veneiden käymäläjätteiden kelluvat tyhjennysasemat, jätepisteet ja sisävesien retkisatamahuolto kokonaisuudessaan ovat tärkeitä tekijöitä siinä, että rannat ja vedet pysyvät paikallisesti roskattomina, siisteinä ja turvallisina, kertoo Järvi-Suomen aluepäällikkö Eeva Taimisto.

Ensimmäinen uusista huoltoaluksista laskettiin vesille keväällä 2020. Alus on tänä vuonna valmistuvaa pienempi ja sillä huolletaan vielä tulevana kesänä eteläisen Saimaan retkisatamia. Nyt rakenteilla olevan aluksen valmistuttua se siirtyy Savonlinnaan ja sillä huolletaan Savonlinnan ja lähialueen retkisatamia. PSS ry rahoitti raumalaisen Alpo Pro Boatin rakentaman huoltoaluksen hankinnan itse, ja lisäksi siihen käytettiin Kalusto kuntoon -varainkeruukampanjan aikana lahjoituksina kerätyt noin 40 000 euroa.

Uuden huoltoaluksen rakentaa paraislainen HL-Metal Oy. Se on suunniteltu erityisesti retkisatamien huoltotöiden näkökulmasta ja siinä on tankit myös veneiden käymäläjätteen tyhjennykseen. Yhdistyksellä on aiempaa kokemusta yhteistyöstä HL-Metalin kanssa, sillä yritys valmisti myös vuonna 2017 valmistuneen Saaristomeren huoltoalus M/S Roopen.

Osa uusalusrahoituksesta (500 000e) saatiin vuonna 2018 eduskunnan myöntämästä lisätalousarvioista yhdistyksen ympäristönhuoltokaluston hankintaan Saimaalle, mutta lisärahoitusta tarvitaan edelleen. PSS ry:n toiminnanjohtaja Aija Kaski kertoo, että huoltoaluskaluston uusiminen on valtava taloudellinen ponnistus yhdistykselle.

– Alusten kokonaishinta on noin 1,6 miljoonaa euroa. Tämän suuruusluokan hankinnat ovat merkittävä menoerä yhdistykselle, ja olisikin tärkeää, että Saimaalla liikkuvat ja palvelujamme käyttävät olisivat kaikki jäseniämme. Toivomme löytävämme aluksille myös paikallisia yhteistyökumppaneita ympäristövastuun huomioivista yrityksistä, sanoo PSS ry:n toiminnanjohtaja Aija Kaski.