Seitsemänkymppisellä on kova elämänpalo – punkaharjulainen Eila Tynkkynen on elänyt monta elämää

Punkaharjulla 70-vuotisjuhliaan viettävällä Eila Tynkkysellä (o.s. Kontinen, Puukko, Soikkeli) on ollut tähän mennessä sellainen elämä ja sellainen vauhti elämässä, että heikompaa hirvittää.

– Elän siitä, kun on toimintaa. En ole koti-ihmisiä.

Eila Tynkkynen on muutakin kuin muusa, hän on laulaja, selviytyjä, evankelista, auttaja, hoitaja, kokoaja, innostaja, seurakuntaihminen ja sytyttäjä.

Tynkkynen on perustanut työttömien pysäkin Ellin Boxin, ruokapalvelun ja ”päiväkodin” vanhuksille sekä ollut EU-rahoitteisen dementia-ryhmän vetäjänä Parikkalassa, vetänyt laihdutusryhmää Punkaharjulla, ollut maatilan emäntänä, kasvattanut yhdeksän orpoa ja kaksi omaa lasta aikuisiksi. Hän on julkaissut kaksi levyä ja kaksitoista vuotta sitten Tynkkynen kirjoitti elämänkertansa Pyryharakka, silloin Eila Soikkelina.

Levyillä oli monipuolista musiikkia, hengellistä, iskelmiä ja kansanlauluja. Onpa Tynkkynen käynyt tanssikeikoillakin laulamassa.

– Olen elänyt monta elämää. Ensimmäinen elämäni oli lapsuus ja nuoruus Juvan Hirvensalossa. Meitä oli yhdeksän lasta ja olin toiseksi vanhin tytär. Se oli onnellista, mutta puutteellista aikaa. Äidilläni oli synnynnäinen selkärankasairaus ja me lapset otimme vastuuta varhain. Toinen elämäni alkoi kun, menin Juvalla hoitamaan yhdeksän äidittömän orvon kotia. Minusta tuli 20-vuotiaana äiti ja vaimo.

Kolmas elämä alkoi Parikkalassa, kun Tynkkynen perusti rautatieasemalle Ellin Boxin työttömiä aktivoimaan.

Tynkkynen oli aikaansa edellä, kun perusti vanhuksien päiväkodin kerrostaloon Parikkalassa vuonna 2001, kun nykyään perustetaan vanhuksille olohuoneita ja ajanvietekahviloita, senioreiden ”päiväkoteja”.

Elämä on heitellyt. Eila Tynkkysen poika joutui onnettomuuteen 16-vuotiaana ja sai pirstalemurtuman jalkaansa.

– Valvoin silloin kuukauden ja pidin huolta, ettei hän varaa sille jalalle.

Tynkkynen on laulanut eri kuoroissa koko ikänsä. Hän perusti aikuisista ja lapsista koostuvan Hiillos-yhtyeen, joka lauloi ja soitti hengellisiä lauluja.

Musiikki on tärkeätä. Eila Tynkkynen laulaa muun muassa Punkaharjun Naiskuorossa. Eila Tynkkynen laulaa mieluiten kirkossa, Jumalan huoneessa.

-Olen ollut 13-vuotiaasta saakka uskossa. Usko on kallioni. Kun olin Parikkalassa dementia-ryhmässä vapaaehtoisena, viisitoista hoitamaani vanhusta kuoli ja lauloin heidän hautajaisissaan. Olin samalla surullinen ja iloinen, koska ajattelin, että he pääsevät taivaaseen. Lauloin jälleennäkemisen toivossa.

Dementiayhdistyksessä oli noin 50 perhettä ja ruokapalvelun asiakkaita oli noin 50.

– Olen konsertoinut, mutta en ole koskaan tuntenut kiinnostusta oopperaan. Musiikkini on ollut evankelioivaa. Siinä on aina uskonnollinen pohjavire.

– Olen kokenut hieman syrjintää, koska joidenkin mielestä en yllä samanlaiselle tasolle laulajana kuin ammattilaulajat. En pysty muka laulamaan samanlaisia musiikillisia teoksia kuin he.

Eila Tynkkynen ei jämähdä paikalleen, ei yhteen paikkaan eikä yhteen taloon. Tynkkysen pariskunta osti Kello-Villen talon Punkaharjun keskustasta. Vielä riittää unelmia ja suunnitelmia.

– Minulla on hirmuinen elämänpalo. Haluaisin pitää luentoja selviytymisestä, miten olen selviytynyt henkisestä väkivallasta ja burn outista.

Tynkkynen tietää, että kun auttaa toisia täysillä, palaa helposti loppuun. Vielä on annettavaa.

Syntymäpäiväjuhlat pidetään ensi kesänä koronatilanteen huomioon ottaen.