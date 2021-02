Piispan puheenvuoro: Tsemppiä ja siunausta

0

Tsemppiä! Tämän toivotuksen olen kuluneen vuoden aikana kuullut useasti. Ärsyttävä slangisana on kuitenkin alkanut kuulostaa hyvältä, kun selvitin, mitä se oikein tarkoittaa.

Tsemppi-sana juontaa juurensa ruotsin kielen verbiin kämpa, josta on johdettu suomen teonsana tsempata. Tsemppi sisältää merkitykset kamppailla, ponnistella, terästäytyä, kannustaa, rohkaista. Toivottamalla tsemppiä toivotaan toiselle taistelutahtoa ja -henkeä. Pian jo vuoden mittainen korona-aika alkaa uuvuttaa ja rajoitukset kyllästyttävät. Ihmisten kohtaaminen kasvokkain on niin harvinaista, että se tuntuu suorastaan luksukselta. Kuitenkaan vielä meillä ei ole varaa hellittää.

Olemme selviytyneet kansana koronaviruspandemiasta tähän saakka kansainvälisesti verrattuna hyvin. Syynä on pitkälti se, että olemme noudattaneet annettuja ohjeita. Vielä tarvitaan tsemppiä, siis taistelutahtoa, toistemme kannustusta ja rohkaisua. Viime vuoden maaliskuussa tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi: ”Kun meille sanotaan, että ottakaa fyysistä etäisyyttä, niin otetaan myös henkistä läheisyyttä. Nyt tarvitaan sellaista ajattelua, että minä en ole tässä yksin vaan me olemme joukolla. Toinen toistaan tukemassa.”

Presidentin viisaat sanat on hyvä muistaa. Minä en ole tässä yksin vaan olemme joukolla toinen toistaan tukemassa, tsemppaamassa. Korona-aika on pakottanut eristäytymään ja se puolestaan on lisännyt yksinäisyyttä. Ilman koronavirusepidemiaakin yksinäisyys on kaikkein yleisimpiä inhimillisen kärsimyksen syitä.

Yksinäisyyttä raskaampaa taakkaa ei juuri ole. Yksinäisyyden lievittäminen on mahdollista ja itse asiassa helppoa. Yksikin toimiva ihmissuhde estää ulkopuolisuutta. Kenelle sinä voit olla ystävänä? Kenelle sinä voit soittaa tai olla muuten yhteydessä ystävänpäivänä? Keneen sinä voit solmia yhteyden, ehkä ensimmäistä kertaa tai pitkästä aikaa uudelleen? Tsempin lisäksi tarvitsemme siunausta.

Siunaaminen on yksinkertaistettuna Jumalan läsnäolon toivottamista. Se ei siis tarkoita oikotietä onneen. Emme käske Jumalaa antamaan sitä, mitä me tahdomme, vaan jätämme itsemme hänen käsiinsä. Siunauksen toivottaminen toiselle ei ole ihan pieni asia. Se ei ole pelkkä sanonta tai kaunis tapa. Siunaus edustaa pysyväistä hyvää, siksi sen toivottaminen ja pyytäminen on tarpeen. Siunaus on Jumalan läsnäoloa ja huolenpitoa, kaikissa tilanteissa ja kaikenlaisissa elämänvaiheissa, myös korona-ajan keskellä. Silloin jaksamme tsempata eteenpäin.

Seppo Häkkinen

Mikkelin hiippakunnan piispa