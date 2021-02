Kiteeltä rahaa Saimaa-ilmiöön

0

Kiteen kaupunki sitoutuu osallistumaan Saimaa-ilmiöön vuosina 2022-2026 niin, että maksuosuus on kolme euroa per asukas. Kaupunginhallitus päätti asiasta alkuviikon kokouksessa. Tarvittava määräraha katetaan elinvoima- ja omistajaohjausjaoston määrärahoista.

Rahoitus toteutuu, mikäli Savonlinna valitaan kesäkuun alussa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.

Saimaa-ilmiön projektijohtaja Sari Kaasinen on kutsunut jokaisen Itä-Suomen kunnan mukaan Saimaa-ilmiöön.

Kulttuuripääkaupunkihankkeen myötä lupaillaan, että taide ja kulttuuri tuovat alueelle elinvoimaa, kansainvälistä kiinnostusta sekä tapahtumia ja elämyksiä koko väestölle.

Kunnat pääsevät rahoituksella mukaan kaikkiin toimenpiteisiin.

Kunnilla on lisäksi mahdollisuus esittää oma erityinen ehdotuksensa tai toiveensa hakukirjan ohjelmasisältöön ja saada nimensä näin hakukirjaan taide- ja kulttuurisisältöön. Tällöin rahoitusosuus neuvotellaan yhdessä hankkeen koko ja toteutustapa huomioiden.

Saimaa-ilmiön perusbudjetti on 20 miljoonaa euroa, joka koostuu tämän hetkisten kaupunkien ja maakuntien rahoituksesta. Lisäksi tavoitellaan noin 7 miljoonan euron lisärahoitusta kuntien, yritysten ja säätiöiden yhteistyön sekä erilaisten hankkeiden avulla. Itä-Suomen kunnilta odotetaan lisärahoituksen suhteen ratkaisuja helmikuun loppuun mennessä.