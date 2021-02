Hartauskirjoitus: Kuka näkee minut ?

0

Vietimme sunnuntaina kynttilänpäivää. Kynttilänpäivänä muistamme vanhusta nimeltä Simeon. Jumala oli luvannut Simeonille, että hän ei kuole ennen kuin olisi nähnyt herran voidellun. Hän oli odottanut ja odottanut ja nyt hänen edessään oli pyhä perhe, kaipaus sai täyttymyksen. Kun Simeon sai ottaa Jeesus vauvan syliin, hän sai sielulleen rauhan ja hän ylisti Jumalaa siitä, että hänen silmänsä näkivät Jumalan valmistaman pelastuksen.

Mitähän Simeon mahtoi ajatella, kun Jeesus vauva tapitti häntä vastasyntyneen intensiteetillä suoraan silmiin. Siinä häntä katsoi Jumalan valmistama pelastustie, hän ei siis ainoastaan nähnyt vaan tuli myös itse nähdyksi.

Me kaikki kaipaamme tulla nähdyksi. Jumalan näkemäksi tuleminen on samaan aikaan sekä pelottavaa, että vapauttavaa. Pelottavaa siksi, että Jumalan silmä näkee kaiken, salatuimpaan saakka.

Hän näkee myös syntini ja synkimmät salaisuuteni. Vapauttavaa siksi, että Jumala haluaa nähdä meidät ja ottaa meidät omakseen puutteistamme huolimatta. Hän ei rakasta meitä siksi, että olisimme täydellisiä vaan siksi, että olemme hänen luomiaan. Miten vapauttavaa onkaan, että me emme voi eikä meidän tarvitse ansaista Jumalan rakkautta vaan saamme ottaa sen vastaan omana perintöosanamme Jumalan lapsina.

Sunnuntaina alkoi yhteisvastuukeräys. Tänä vuonna keräyksellä tuetaan vähävaraisia vanhuksia taloudellisesti ja digivalmiuksia parantamalla. Koronavuosi on ollut ikäihmisille vaikea tästä nähdyksi tulemisen ja näkemisen kannalta.

Monen elämästä ovat kadonneet harrastukset, ystävien ja sukulaisten seura. Kohtaaminen on siirtynyt digilaitteiden ääreen ja niihin siirtyminen on monelle vaikeaa. Ehkä monesta tuntuu, että kukaan ei näe. Kuitenkin Jumala näkee. Simeonin lailla saamme luottaa siihen, että meillä on elävä ja uskollinen Jumala, joka pitää meistä huolta.

Vaikka Jumalan katse lohduttaa, me tarvitsemme myös ihmistä. Älkäämme unohtako toisiamme vaan soitetaan, kysytään kuulumisia, osoitetaan välittämistä ja nähdään toisemme.

Voimia ja Jumalan siunausta näihin vaikeisiin aikoihin!

Leena Paintola

Savonlinnan seurakunnan

johtava kappalainen