Pohjois-Karjalan koronavirusepidemian tilanne on palannut perustasolle – rokotusajanvaraus ruuhkautui

0

Pohjois-Karjalan koronavirusepidemia on rauhoittunut ja maakunta on palannut epidemian perustasolle. Koronavirusepidemian tilannekuvatyöryhmä katsoi yksimielisesti, että tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi tarkoitetut alueelliset suositukset ja rajoitukset pidetään toistaiseksi ennallaan.

– Nyt voimassa olevilla toimenpiteillä epidemiatilanne on saatu hallintaan. Virusta ei kuitenkaan ole vielä tukahdutettu, joten suositusten ja rajoitusten noudattaminen on tärkeää myös lähestyvien hiihtolomien näkökulmasta, perustelee työryhmän puheenjohtajana toimiva Sirpa Kaipiainen.

Myös kansallinen ja eurooppalainen ohjaus koronavirusepidemian hallitsemiseksi kannustaa siihen, ettei suositus- ja rajoitustoimenpiteitä purettaisi hätiköiden. Taustalla on riski uusien, entistä helpommin tarttuvien virusmuunnosten leviämisestä.

Viikolla 5 Siun soten toiminta-alueella uusia koronavirustartuntoja todettiin 12, kun edellisviikolla tartuntoja varmistui 16. Tartuntojen alkuperä pystyttiin selvittämään noin 96 prosentissa viime viikon tapauksista. Valtaosa tartunnoista todettiin joko karanteenissa olleilla henkilöillä tai ne ovat yksittäisiä tapauksia, joihin ei liittynyt laajempia altistumisia. Koronavirustestejä otettiin yhteensä 2220.

Kuluvalla viikolla torstaiaamuun mennessä uusia tartuntoja on varmistunut viisi. Tartuntoihin ei ole liittynyt laajempia altistumisia. Karanteenissa koronaviruksella altistumisen takia oli torstaiaamuna 58 henkilöä.

Koronarokotuksen ajanvaraus ruuhkautui – lisää aikoja tulossa ensi viikolla

Siun sote käynnisti iän ja sairauden perusteella riskiryhmien koronavirusrokotukset torstaiaamuna 11.2.2021. Rokotusten ajanvaraus ruuhkautui sekä verkko- että puhelinajanvarauksessa.

Verkkoajanvarauksessa oli torstaina hitautta ja katkoksia. Palvelun kuormittuminen johtui kävijämäärän runsaasta kasvusta, kun koronarokotusten ajat tulivat varattaviksi. Kiinnostus koronarokotusaikoihin aiheutti odottamattoman kävijäpiikin, sillä kävijämäärä 20-kertaistui.

Verkkoajanvaraus on nyt toiminnassa, mutta hitautta saattaa esiintyä. Tilanteen korjaamiseksi on tehty toimenpiteitä ja palvelun saatavuutta seurataan aktiivisesti.

– Verkkoajanvarauksen kuormittuminen lisäsi myös puhelinajanvarauksen kysyntää, johon harmillisesti samaan aikaan sattui myös puhelinjärjestelmän tekniset ongelmat. Puhelinajanvarauksen jonotusjärjestelmä rikkoutui aamupäivän aikana, mikä aiheutti puheluiden ruuhkautumisen ja katkoksia puhelinjärjestelmään, terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen kertoo.

Torstaina klo 16 mennessä ajanvaraukseen tuli yhteensä yli 42 000 puhelua. Eri numerosta soittaneita oli noin 3 400.

Rokotusaikojen määrä riippuu rokotteiden saatavuudesta

Varattavissa olevat koronarokotusajat riippuvat täysin rokotteiden saatavuudesta. Rokotusaikoja avataan varattaviksi sen verran, kun rokotetta on saatavilla. Rokotusajat on jaettu eri kuntien alueelle asukasmäärän perusteella.

Torstaina klo 15 varattavissa oli vielä joitakin koronarokotusaikoja viikolle 7. Uusia rokotusaikoja avataan varattavaksi jälleen ensi viikolla, mikäli rokotteita saapuu suunnitelmien mukaan. Lisäksi yksittäisiä aikoja voi tulla varattavaksi esimerkiksi aikojen perumisten myötä.

Mikäli verkkoajanvarauksessa ei näy vapaita aikoja koronarokotuksiin, tarkoittaa se sitä, että rokotteita ei ole eikä rokotusaikaa pysty varaamaan. Puhelinajanvarauksessa kerrotaan ääninauhoitteella, mikäli aikoja ei ole sillä hetkellä varattavissa.

Rokotteita on saatavilla hyvin vähän suhteessa rokotettavien määrään. Tällä hetkellä Siun sotessa on käynnissä iän ja sairauden perusteella riskiryhmään kuuluvien rokotukset. Rokotteita tarjotaan ensi vaiheessa tänä vuonna 80 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille sekä alle 70-vuotiaille, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus.

– Rokotus on mittava urakka eivätkä läheskään kaikki nyt rokotusvuorossa olevat saa rokotetta ensimmäisinä päivinä tai viikkoina. Tärkeintä on, että rokotukset etenevät ja joka viikko meillä on pohjoiskarjalassa aiempaa runsaasti enemmän rokotteella suojattuja ihmisiä, Kaipiainen sanoo.

Rokotteiden sopivuus eri ryhmille vaikuttaa rokotusjärjestykseen

On erittäin tärkeää, että koronarokotusajan varaavat vain he, jotka ovat juuri nyt rokotusvuorossa. Suomessa on tällä hetkellä käytössä kahdenlaisia rokotteita. Toinen rokotetyyppi sopii ainoastaan alle 70-vuotiaille ja toisen tyypin rokotteita voi antaa kaikille yli 16-vuotiaille.

Ikä on kaikkein merkittävin vakavan koronataudin riskitekijä. Tämän vuoksi kaikille yli 16-vuotiaille sopivaa rokotetta annetaan ensimmäisenä iäkkäimmälle väestölle.

Siun sotessa kyseistä rokotetta annetaan tällä hetkellä yli 80-vuotiaille. Tämän ryhmän rokotusten jälkeen vuoroon tulee seuraava ikäluokka eli 70–80-vuotiaat. Kuten yli 80-vuotiaissa, myös tässä ikäluokassa rokotetaan kaikki koronarokotteen haluavat, ei vain sairauden perusteella riskiryhmään kuuluvat.

Alle 70-vuotiaille sopivalla rokotteella rokotukset on aloitettu sairauden perusteella vakavimmasta riskiryhmästä. Ensimmäisenä rokotusta tarjotaan henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavia sairauksia. Tämän ryhmän jälkeen vain alle 70-vuotiaille tarkoitetulla rokotteella ryhdytään rokottamaan seuraava riskiryhmää, johon kuuluvat henkilöt, joilla on koronavirustaudille altistavia sairauksia.

Siun sote tiedottaa aina, kun uusien ryhmien koronarokotukset käynnistyvät. Koko väestön rokotukset käynnistyvät iän tai sairauden perusteella riskiryhmiin kuuluvien rokotusten jälkeen.

Huomioitavaa on, että rokotusaikoja voi varata vain verkkoajanvarauksen ja koronarokotuksen puhelinajanvarauksen kautta. Koronarokotusaikoja ei voi varata terveysasemilta tai terveysasemien ajanvarauksen kautta. Lisätietoa osoitteesta www.siunsote.fi/koronarokotukset.