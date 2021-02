Palvelusetelien jako Kerimäellä alkaa – ikäihmisille tarjolla uusia palveluja pihatöistä ulkoiluapuun

0

Aino Käyhkön testamenttirahasto tarjoaa Kerimäellä myös tänä vuonna yli 75-vuotiaille ikäihmisille palveluseteleitä.

Tänä vuonna palvelusetelien saantiin ovat oikeutettuja vuonna 1945 tai sitä aikaisemmin syntyneet kerimäkeläiset. Setelien arvo on 3 x 20 euroa eli yhteensä 60 euroa henkilöä kohden.

Seteleitä voidaan käyttää parturi- ja kampaamopalveluihin, fysioterapiapalveluihin, hierontaan, jalkahoitoon sekä arjen apuun kotona, kuten siivoukseen ja ikkunanpesuun.

Uutena palveluna ovat kodinaskareet, pihatyöt sekä ulkoilu- ja asiointiapu. Kaksi uutta palvelutuottajaa tarjoaa myös hoivapalveluja, kuten suihkutusapua. Lisäksi seniorilippuja voi ostaa Liikuntahallilta.

Setelissä on lueteltu mukana olevat kerimäkeläiset yrittäjät ja heidän tarjoamansa palvelut yhteystietoineen.

Setelit on käytettävä tämän vuoden aikana marraskuun loppuun mennessä.

Kotihoito vie setelit omille asiakkailleen. Puruveden Palvelutalon ja Attendo Jouhenjoen asukkaat ovat saaneet omat setelinsä, kuten myös vanhainkodin pitkäaikaispotilaat.

Omaisilla, naapureilla ja ystävillä on mahdollisuus hakea vanhuksen setelit valtakirjalla.

Valtakirjan voi kirjoittaa itse, tai niitä voi hakea Yhteispalvelupisteestä. Kela –kortti on oltava mukana, myös valtakirjalla haettaessa.

Palveluseteleitä jaetaan 15.2. – 30.4.2021 välisenä aikana Kerimäen Yhteispalvelupisteessä, joka on Kerimäen kirjastotalolla osoitteessa Kerimäentie 6. Palvelupiste on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 12.00, ja 12.30 - 15.30.

Kerimäellä on yli 75-vuotiaita noin 650. Kahtena edellisenä vuotena setelit ovat saaneet hyvän vastaanoton. Viime vuonna seteleitä nouti noin 550 henkilöä. Tälle vuodelle käyttäjien määrän arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

Testamenttityöryhmä vetoaa ikäihmisten omaisiin ja ystäviin.

– Vanhus helposti unohtaa setelien olemassa olon ja ne saattavat jäädä käyttämättä. Toivomme, että Ainon antama lahja kohtaa vastaanottajansa, toteaa työryhmä.

Palvelun tuottajat toivovat, että seteleitä alettaisiin käyttää hyvissä ajoin, jolloin voidaan välttyä loppuvuoden ruuhkalta.

Mikäli koronatilanne rauhoittuu, Aino Käyhkön testamenttirahasto järjestää kesätapahtuman Pääkannassa elokuun alkupuolella ja joulujuhlan marraskuun lopulla.