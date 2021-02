Seitsemän uutta koronatartuntaa Sosterin alueella

0

Kuten jo alkuviikosta ennakoitiin, Sosterin alueen tunnettuihin kahteen tartuntaketjuun tulee edelleen uusia tartuntoja.

– Tartunnat liittyvät näihin tunnettuihin ketjuihin, eikä uusia ryvästymiä ole toistaiseksi ilmaantunut, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen Sosterista sanoo.

Opiskelijailtaan liittyvässä ketjussa on todettu jatkotartunta oireettomalla koululaisella. Koronatartunnalle altistumisen vuoksi Nojanmaan koulussa Savonlinnassa on 60 koululaista asetettu karanteeniin. Kaikkiaan karanteeniin asetettujen määrä on tapauksen vuoksi noin 70.

Toinen tartunta opiskelijailtaan liittyvässä ketjussa on todettu karanteenissa olevalla henkilöllä. Tartunta ei kirjaudu Sosterin alueelle.

Kaikkiaan viisi tartuntaa on todettu liittyen bussimatkaketjuun. Kaikki tartunnat ovat jatkotartuntoja. Kolme tartunnoista liittyy Itä-Karjalan kansanopistoon ja yksi niistä on Sosterin alueen ulkopuolella.

Näissä koulukuljetuksissa on voinut altistua koronavirustartunnalle:

Koululaisten kuljetukset edestakaisin reitillä:

Juvola – Nojanmaan koulu – Mertalan koulu – Keskusta

Seuraavilla ajankohdilla reitillä matkustaneita pyydetään jäämään omaehtoiseen karanteeniin ja ottamaan yhteyttä Sosteriin p. 015 527 7112. Sosterin tartunnanjäljitys ottaa matkustajiin yhteyttä ja asettaa henkilöt karanteeniin, tämä työ on käynnissä parhaillaan.

Maanantai 8.2.

Juvolasta keskustaan noin klo 7 Vihavaisen taksi

keskustasta Juvolaan noin klo 12 Setomet -kuljetus

Tiistai 9.2.

Juvolasta keskustaan noin klo 8 KANKARE -kuljetus

keskustasta Juvolaan noin klo 14 Vihavaisen taksi

Keskiviikko 10.2.