Pääkirjoitus: Turvallisuuden takaajia tarvitaan

Perinteeksi muodostunutta 112-päivää on vietetty Suomessa vuodesta 1997 lähtien. 112-päivä on Suomen turvallisuustoimijoiden yhteinen kampanja arjen turvallisuuden parantamiseksi.

Tänä vuonna teemapäivän kunniaksi on aktivoitunut erityisesti allergia- ja astmaliitto, joka jakaa verkkotapahtumissaan tietoa siitä, miten toimia, jos kohtaa allergisen reaktion saaneen henkilön.

112-päivän sanoma on tärkeä erityisesti harvaan asutulla maaseudulla, jonne ammattiapua joudutaan yleensä odottelemaan kauemmin kuin kaupunkialueille tai taajamiin.

Alueemme pitäjissä on aktiivista VPK-toimintaa erityisesti Punkaharjulla ja Savonrannalla, joissa arjen turvallisuus on otettu tosissaan. Puruvesi uutisoi 21.1.2021 Savonrannan VPK:n Leader-rahoitteisesta hankkeesta, jonka myötä kylät saavat turvallisuussuunnitelmia ja koulutusta. Kylien toimijoita on VPK:n toimesta viime vuosina koulutettu aktiivisesti myös Kesälahdella.

Maaseudulla asuvat joutuvat suhtautumaan turvallisuuskysymyksiin eri tavalla kuin ne, joille sähkö ja tietoliikenne kulkevat kaapelia pitkin tai jotka saavat tien aurauksen ja vesijohtoverkoston palvelut palkkiona verojen maksusta. Peräkylällä apu ei yleensä ole lähellä, joten oma-aloitteisuutta tarvitaan asukkaalta itseltään, mutta myös kyläyhteisöltä. On hienoa, että paikalliset järjestöt kantavat huolta asukkaiden turvallisuudesta, oli kyse sitten avun saannista sairaskohtaustilanteessa tai pitkittyneestä sähkökatkosta.

Väestön ikääntyessä aktiivitoimijoiden määrä harvenee, joten kynnelle kykenevien vapaaehtoinen pelastustoiminta ansaitsee kaiken tuen ja kannustuksen. Toivottavasti pitäjien VPK-toimintoihin riittää tekijöitä jatkossakin.

Merja Kuuramaa