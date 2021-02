Iäkkäiden ja riskiryhmien koronarokotukset käyntiin Siun sotessa

0

Iän ja sairauden perusteella korkeimpaan riskiryhmään kuuluvien koronavirusrokotukset käynnistyvän Siun soten alueella maanantaina 15.2.2021.

Rokotuksia annetaan kaikille tänä vuonna 80 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille sekä alle 70-vuotiaille henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus. Näitä sairauksia ovat: elinsiirto tai kantasolusiirto, aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti, vaikea puolustusjärjestelmän häiriö, vaikea krooninen munuaissairaus, vaikea krooninen keuhkosairaus, lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes ja Downin oireyhtymä (aikuiset).

Rokotukset toteutetaan ajanvarauksella, joka avautuu torstaina 11.2.2021. Tämän jälkeen rokotusajan voi varata joko verkossa osoitteessa www.siunsote.fi/koronarokotukset tai puhelimella numerosta 013 330 2131. Verkkoajanvarauksessa on tärkeää valita palveluluokaksi ”Koronarokotus” ja palveluksi sen rokotusryhmän, johon henkilö kuuluu eli ”yli 80-vuotiaat” tai ”alle 70-vuotiaat riskiryhmä 1”.

Rokotteiden saatavuus vaikuttaa varattavissa olevien rokotusaikojen määrään. Siun sote saa tällä hetkellä viikoittain 1000–2000 annosta yli 80-vuotiaille annettavia rokotteita ja noin 700 annosta alle 70-vuotiaiden riskiryhmälle annettavaa rokotetta. Uusia aikoja lisätään ajanvaraukseen aina kun rokotteita on käytössä. Mikäli ajanvarauksessa ei näy vapaita aikoja koronarokotuksiin, tarkoittaa se sitä, että rokotteita ei ole. Näin ollen rokotusaikaa ei pysty varaamaan.

– Rokotteita on saatavilla tässä vaiheessa hyvin vähän suhteessa nyt rokotusvuoroon tulevien ryhmien kokoon. Rokotusaikoja voi näin ollen joutua odottamaan. On kuitenkin tärkeää käynnistää rokotukset heti, kun rokotteita on saatavilla, terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen sanoo.

Tällä hetkellä koronarokotuksia ei vielä voida antaa muille ikäryhmille tai muiden sairauksien vuoksi riskiryhmään kuuluville henkilöille. Rokotuksia laajennetaan uusiin ryhmiin, kun rokotteita on riittävästi saatavilla.

– Iäkkäiden henkilöiden osalta rokotukset käynnistetään nyt 80-vuotiaista ja sitä vanhemmista. 70–79-vuotiaiden rokotukset aloitetaan yli 80-vuotiaiden rokotusten jälkeen. Rokotusten aloittamiseen vaikuttaa rokotteiden saatavuus sekä saatavien rokotteiden sopivuus kyseiselle ikäryhmälle. Tiedotamme, kun uusien ryhmien rokotukset käynnistyvät, Kaipiainen toteaa.

Iän ja sairauden perusteella nyt rokotusvuorossa olevat pohjoiskarjalaiset saavat ensi viikon aikana tekstiviestin, jossa kerrotaan rokotusten käynnistymisestä ja ajanvarauksesta. Myös myöhemmin rokotusvuorossa olevat saavat tekstiviestin siinä vaiheessa, kun rokotuksiin voi varata aikaa. Tekstiviestin lähettäminen edellyttää, että asukkaalla on Siun soten potilastietojärjestelmään kirjattu puhelinnumero ja hän on antanut luvan tekstiviestien lähettämiseen. Kaikille yli 70-vuotiaille sekä sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluville lähetetään lisäksi postitse infokirje. Infokirjeet lähetetään porrastetusti. Kirjettä ei kuitenkaan tarvitse odottaa ennen ajan varaamista.

– On tärkeää, että rokotusajan varaavat vain he, jotka kuuluvat nyt vuorossa oleviin riskiryhmiin. Oikeus rokotukseen tarkistetaan rokotuksen yhteydessä. Huolehditaan siitä, että suurimmassa riskissä olevat henkilöt saavat rokotteen ensimmäisenä, Kaipiainen painottaa.

Muun väestön rokotukset käynnistyvät myöhemmin. Väestön laajamittaisten rokotusten alkaminen riippuu rokotteiden saatavuudesta. Siun sote tiedottaa rokotusten käynnistymisestä.