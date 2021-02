112-päivä: Ruuasta kieltäytyminen ei aina ole nirsoilua – punkaharjulainen Sari Vauhkonen tietää, että allergiaoireet voivat olla kohtalokkaita

0

Tänään vietetään valtakunnallista 112-päivää, jolloin kiinnitetään huomiota tapaturmien ja vahinkojen ennaltaehkäisyyn kotona, töissä ja vapaa-ajalla. Jokainen voi toimillaan vaikuttaa arjen turvallisuuteen ja ettei itse tai lähimmäinen joutuisi vaaraan.

Punkaharjulainen Sari Vauhkonen haluaa muistuttaa, että kenellä tahansa voi olla allergia, jonka vuoksi vaikkapa syömisessä on oltava erittäin huolellinen ja tarkka.

– Vakavassa allergisessa reaktiossa on kyse elämästä ja kuolemasta, hän sanoo.

Sari Vauhkonen tietää mistä puhuu, sillä viimeisen vuoden aikana hän on saanut useamman anafylaktisen reaktion, joista on selvinnyt vain nopean ja osaavan ensiavun ja ensihoidon ansiosta. Allergiset reaktiot ovat joskus vaatineet jopa tehohoitoa.

Vauhkosella on noin 50 ruoka-ainetta, joita hän voi syödä turvallisesti. Sen lisäksi on lukuisa määrä ruoka-aineita, joille hän on allerginen. Pahimmaksi allergeeniksi on osoittautunut selleri, joka laukaisee vakavan allergisen reaktion. Jopa pelkkä tuoksu voi laukaista allergiaoireet. Hän ei menekään mielellään tilaan, jossa on valmistettu tai tarjoillaan selleriä sisältävää ruokaa.

– Allergian vuoksi minulla on yleensä omat eväät mukana. Ruuan valmistuksessa on oltava tosi tarkka paitsi ruoka-aineiden, myös välineiden osalta. Allergiaoire voi puhjeta pelkästään sellaisen paistolastan kautta, jolla on aiemmin hämmennetty minulle sopimatonta ruokaa.

Hänellä on myös anafylaksiasta kertova ranneke kädessään.

Allergian vuoksi Vauhkosella on aina mukanaan adrenaliini-injektorit, jotka lieventävät kohtauksen oireita ja antavat aikaa ensihoidon saapua paikalle. Hänellä on myös anafylaksiasta kertova ranneke kädessään.

– Yleensä vakavasta perussairaudesta kärsivillä on asiasta kertova kaulakoru tai ranneke, jotta tuntemattomatkin ihmiset osaisivat auttaa hädän hetkellä sekä hälyttää apua soittamalla 112.

Vauhkosen läheiset ja työkaverit on opastettu adrenaliini-injektorin käyttöön ja he tietävät, mistä sen tarvittaessa löytää. Piikin käyttämisestä ei ole koskaan haittaa, mutta vakavassa tilanteessa se voi olla ratkaiseva apu. Muutoin allerginen reaktio voi kehittyä henkeä uhkaavaksi nopeastikin.

Anafylaktisen kohtauksen saava potilas ehtii yleensä itse huomata, kun kohtaus alkaa.

– Huulia ja jalkapohjia alkaa kihelmöidä, ääni käheytyy, yskittää, tulee pahoinvointia ja useimmilla ihoon ilmestyy nokkosrokkoa. Oireet voivat olla hyvin moninaisia.

Anafylaksia häiritsee usean elimen toimintaa ja näin vointi voi romahtaa hetkessä. Kohtaus kehittyy useimmiten huippuunsa noin 20-30 minuutin aikana.

Oman kokemuksensa kautta Vauhkonen haluaa tuoda esille, että syömisestä kieltäytyminen ei aina ole nirsoilua tai omavalintaisen ruokavalion noudattamista, vaan kyse voi olla vakavasta asiasta.

– Nykyisin on paljon ihmisiä, jotka noudattavat erilaisia dieettejä omasta tahdostaan. Se vähän harhauttaa ihmisiä luulemaan, ettei kaikki erikoisruokavaliot olekaan niin tarkkoja. Vakavasta allergiasta kärsiville ihmisille pienikin hippu sopimatonta ruoka-ainetta voi kuitenkin olla kohtalokas.

On selvää, että vakavasta allergiasta kärsivä lukee muun muassa ruokakaupassa aina tuoteselosteet huolellisesti, että sopimattomia ruoka-aineita ei päädy omaan keittiöön tai lautaselle.

Allergioistaan huolimatta Sari Vauhkonen ei anna niiden määritellä elämäänsä, vaan suhtautuu jokaiseen alkavaan päivään valoisasti. Hän käy työssä ja harrastaa monenlaista, esimerkiksi pilkillä käyntiä.

– Onneksi en ole kalalle allerginen. Elämänlaatu on pitkälti asenteesta kiinni, hän hymyilee.

Jokaisen pitäisi osata ja uskaltaa auttaa

Allergia-, iho- ja astmaliitto kannustaa, että 112-päivänä kaikki opettelisivat adrenaliini-injektorin käytön. Anafylaksian yllättäessä injektori pelastaa ruoka-allergisen hengen.

Anafylaksia on hengenvaarallinen, äkillinen ja vakava allerginen yleisreaktio. Vakavat ruoka-allergiat ovat tyypillisimpiä anafylaksian aiheuttajia. Reaktio on yleensä välitön, joten nopea ensiapu on ainoa oikea keino auttaa. Tänä vuonna 112-päivän teemana on ”Turvallisuus on meidän kaikkien oikeus”.

Ei tarvitse olla terveydenhuollon ammattilainen käyttääkseen adrenaliini-injektoria. Allergisen reaktion ensiapu on kansalaistaito, ja kuka vaan voi pistää. Allerginen reaktio kehittyy tavallisesti hyvin nopeasti, ja adrenaliini on yleensä aina vakavasti allergisella mukana. Jos epäilet, pitäisikö nyt pistää: silloin yleensä on syytä toimia. Turhaan pistetystä adrenaliinista ei ole haittaa”, kertoo asiantuntija Kaisa Toikko Allergia-, iho- ja astmaliitosta.

Ruoka-allerginen, jolla on anafylaksiariski, joutuu elämään tarkkaan ruuan kanssa ja varmistamaan, että ruoka on turvallista syödä. Elämä, jossa joutuu jatkuvasti varomaan, voi olla uuvuttavaa. Pelkoa voi herättää, ettei oireen saatuaan välttämättä pysty itse käyttämään adrenaliini-injektoria. On tärkeää, että jokainen allergisen läheinen osaa ja uskaltaa käyttää adrenaliini-injektoria.

Adrenaliini-injektorin käyttöä kannattaa harjoitella työpaikoilla ja kouluissa ohjevideon avulla: https://www.youtube.com/watch?v=Q1WtoOPICKU

Anafylaksia-ilta verkkoluentona

Allergia- ja astmaliitto tuo tämän vuoden 112-päivänä esille anafylaksia-tietoa. Liitto järjestää Suuren anafylaksiaillan, jossa pohditaan asiaa ja annetaan käytännön vinkkejä arjesta selviytymiseen.

Verkkoluento sisältää muun muassa ensiapu-tietoiskun sekä ”anafylaksia ja pelko” -luennon. Illassa kuullaan lisäksi anafylaksiaa sairastavan lapsen vanhemman puheenvuoro ja lopussa on varattu aikaa keskustelulle.

Teemailta toteutetaan Teams-verkkoalustalla ja ohjeet teemailtaan pääsemiseksi löytyvät Allergia- ja astmaliiton www-sivuilta. Luento alkaa 11.2. klo 18.00