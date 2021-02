Mielipide: Puusta eikä mistään muusta – tehdään ekopuukouluja

0

Metsä on Suomen tuki. Niin lukee Harjutiellä. Punkaharjulla sijaitsee Suomen metsämuseo Lusto, joka on valtakunnallinen metsäalan ja metsäkulttuurin vastuumuseo. Punkaharjun ikivanha puulajipuisto ja tutkimusalue on osa metsätutkimuslaitos Metlaan kuuluvaa maa-aluetta. Punkaharjun tutkimusmetsä on perustettu vuonna 1924. Alueen vanhimmat metsänviljelykokeilut ovat 1840- ja 1870-luvulta. Puulajipuisto perustettiin 1930 – luvulla. Puistossa kasvaa nykyisin yli 100 puulajia.

Savonlinnan teknologiapuistoon Nohevaan rakennettava Luonnonvarakeskuksen erikoiskasvihuone korvaa Punkaharjulla olevat tekniikaltaan hieman vanhentuneet kasvihuoneet. Luonnonvarakeskuksella on Savonlinnassa, Punkaharju mukaan lukien yhteensä 20 työntekijää. Luonnonvarakeskuksen keskeinen tutkimusaihe Savonlinnassa on havupuiden kasvullinen lisäys, jossa taimituotantomenetelmä perustuu siemenestä otetun solukon monistamiseen.

Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkien omistama Etelä-Savon kampuskiinteistöjen kuntayhtymä rakennuttaa Nohevaan suunnitellun massiivipuu ja hybridirakentamisen koelaboratorion. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk vuokraa tilat kuntayhtymältä. Puurakentamisen laboratorio vahvistaa Savonlinnassa olevan puurakentamisen insinöörikoulutuksen vetovoimaa. Tavoitteena on, että koelaboratorio työllistäisi 20 ihmistä vuonna 2025 tutkimushankkeisiin ja palvelutuotantoon.

Metsäklusteri on kasvanut jatkuvasti Savonlinnassa. Pohjaa ovat luoneet Andritz, Teknologiapuisto Noheva, Xamk ja Suomen suurin mekaanisen metsäteollisuuden keskittymä.Teollisuuskonsernien lisäksi seudulla toimii joukko pienempiä alan kärkiyrityksiä.

Punkaharjulla on Metsä Woodin vaneri- ja viilutehdas sekä kertopuutehdas. Kertopuu soveltuu jäykkyytensä ja mittatarkkuuden ansiosta erittäin suurta lujuutta vaativiin kantaviin rakenteisiin. Työntekijämäärä tehtailla on yhteensä noin 400 henkilöä. Kerto-tehdas etsii tällä hetkellä 35 uutta työntekijää.

Savonlinnan Vaneritehdas on UPM Plywood Oy:n koivuvaneritehdas. Tehdas on perustettu vuonna 1921. Vuonna 2012 valmistuneen tehtaan laajennuksen jälkeen tehdas tuottaa 100 000 kuutiota koivuvaneria ja työntekijöitä on noin 250.

Punkaharjun Puutaito Oy on Punkaharjulla ja Kerimäellä toimiva puun jatkojalostusteollisuuden alihankintayritys, jonka erikoisalaa on muun muassa erilaisten seinärakenteidenvalmistus puurakentamiseen. Työntekijämäärä on noin 50 henkilöä. Kerimällä toimii Sahakuutio Oy, joka tuottaa vuosittain 70000 kuutiota sahatavaraa. Ekosampo Oy:ltä saa lämpökäsiteltyä puuta. Työntekijämäärä on 33 henkilöä.

Meillä taitaa olla edessä kahden mittavan koulurakennuksen laajennustyöt Punkaniemessä ja Anttolassa. Ne on suunniteltava huolellisesti puurakennukseksi ja kestämään vähintään 50 vuotta. Tilaajalla on valta päättää, mistä materiaalista rakennus tehdään. Ei ole varaa tehdä virheitä.

Suunnittelun ytimessä on esteettömyys, äänimaailman hallinta, opetustilojen määrä ja muunneltavuus, lasten turvallisuus ja pihan aktiviteetit. Vastuullinen suunnittelu lähtee käyttäjien tarpeista. On hyvin tärkeää, että tiedetään, mitä tehdään.

Hyvin suunniteltu ja rakennettu puurakennus on käyttäjilleen turvallinen ja kestävä valinta. Puun käyttö alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä ja puurakenteet sitovat hiiltä pitkään. Puun elävä ja lämmin pinta luo kuvallista tunnelmaa ja puurakenteisessa talossa on helpompi hengittää.

Sisäilman kosteuden muutoksien tasaamisen kannalta puurakenne on vain paras vaihtoehto hyvän sisäilman varmistamiseen. Puusta saadaan toteutumaan rakennuksen vaatimukset paloturvallisuuden, akustiikan ja äänen eristyvyyden sekä rakenteellisen kantavuuden suhteen.

Pää- ja rakennesuunnittelijalla on merkittävä rooli vaativissa suunnittelukohteissa. Koulun opettajat ja käyttäjät, vanhemmat ja kyläläiset, yhdistykset ja seurat on mahdollistettava osallistumaan tiivisti hankkeeseen vaikka työpajoissa. Suunnitelmien havainnollistamisessa voidaan apuna käyttää visualisointimalleja. Käyttäjähenkinen suunnittelu parantaa oppimistuloksia. Käyttäjälähtöinen muunneltava ja joustava opetustila sisältää paivavat perustelut perinteisen käytäväarkkitehtuurin hautaamiseen. Tavoitteena tulee olla, että joustava ja tehokas rakennus on ahkerasti käytössä aamusta iltaan.

Keskeisiä asioita uusien koulutilojen ratkaisuissa on myös energiakysymykset ja talotekniikka. Kaupungilla lienee käytössä energiatehokkuussopimuksen velvoitteet. Mikä on ratkaisu lämmitysmuotoon? Maalämpö, metsätähteet, pelletti vai lämpöyrittäjyys? Hyödynnetäänkö aurinkoenergiaa? Miten energiansäästö ja uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen kohteessa? Näihin selvityksiin ja ratkaisuihin kuten myös puurakentamiseen lienee saatavilla ulkopuolisia rahoitusavustuksia.

Nyt on syytä käyttää riittävästi aikaa suunnitteluun ja etsiä ne parhaimmat ratkaisut 50 vuodeksi. Pysyvien taajamien koulujen rakentamisen poistoajat tulee määrittää tämän mukaisesti. Lyhyempi poistoaika voi antaa mahdollisuuden huonoon suunnitteluun. Tällöin käyttäjätoimiala maksaa tuhlaavasta käytöstä ja lyhyestä poistoajasta liian suuren korvauksen ns. seinistä vuosittain.

Omakotitalotkin suunnitellaan kestämään asukkaiden eliniän. Useasti kunnossapitotarvetta kyseisissä taloissa ilmennee 20 vuoden käytön jälkeen ja perusparannus tai peruskorjaustarvetta 40-50 vuoden jälkeen.

Puukoulu sopii Savonlinnaan ja Anttolaan sekä Punkaharjulle. Puun käyttö nivoutuu kaupunkiin ja sen historiaan sekä nykyiseen teollisuuteen.

Kun erä – ja kulttuurimuseo rakennetaan Savonlinnaan, lienee täysin selvää, että se tulee toteutumaan uudisrakennuksen osalta puurakennuksena

Jorma Mattinen

Punkaharju