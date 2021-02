Kansanedustaja Heli Järvinen teki kirjallisen kysymyksen energia-avustusten jakamisesta

0

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt viime vuoden alusta lähtien avustusta asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin. Tavoitteena on pienentää asumisen ilmastopäästöjä.

Vihreiden kansanedustaja, valtionvarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Heli Järvinen on tehnyt kirjallisen kysymyksen ministerille avustusten kohdentumisesta. Järvisen mielestä avustukset eivät kohdennu todellisiin energiatehokkuustoimiin, jotka aidosti vähentäisivät asuinrakennusten energiantarvetta ja päästöjä.

– Valitettavasti maksukäytännössä on ilmennyt puutteita. Nyt maksettavien tukien perusteena oleva rakennusten rakentamisajankohdan lämmitysmuoto jättää huomiotta sen, onko rakennuksen lämmitykseen myöhemmin tehty muutoksia. Näin avustusta saattaa saada esimerkiksi alun perin öljylämmityksen varaan rakennettu talo, joka haluaisi vaihtaa maalämpöön, vaikka se on jo viime vuonna käyttänyt vähäpäästöistä kaukolämpöä, Järvinen kertoo.

Avustusta on myönnetty jo yhteensä lähes 30 miljoonaa euroa ja myönteisen päätöksen on saanut nyt noin 700 henkilöhakijaa ja noin 300 taloyhtiötä.

– Siksi olisi tärkeää nopeasti tarkentaa avustuksia siten, että ne kohdentuisivat oikein ja aidosti pienentäisivät asuinrakennusten energiatarvetta ja lisäisivät niiden energiatehokkuutta verrattuna nykytilaan, toteaa Järvinen.

Energiateollisuus ry on puuttunut samaan ongelmaan. Lämmitysmuodon vaihtaminen kaukolämmöstä maalämpöön ei Energiateollisuuden mukaan vähennä rakennuksen energiatarvetta, eikä merkittävästi pienennä E-lukua etenkään niillä alueilla, joilla kaukolämpö on lähes päästötöntä.

– Asuinrakennusten energia-avustusten on vastattava niille asetettuja tavoitteita ja parannettava energiatehokkuutta nykyisestä tasosta eikä vain talojen rakentamisajankohdasta lukien, Järvinen toteaa.

Tänä ja ensi vuonna avustusta on myönnettävissä noin 40 miljoonaa euroa vuodessa.