Hartauskirjoitus: Jumala loi lunta ja me myös

0

Ympäröivä luonto on saanut kauniin valkoisen lumipeitteen. Viime aikoina lunta on tuntunut välillä tulevan enemmän kuin tarpeeksi. Pihaa on saanut olla puhdistamassa useamman kerran saman päivän aikana. Osalle meistä lumityöt ovat mukavaa ja mieluisaa hyötyliikuntaa. Toisille taivaalta satavat hahtuvat saavat olon entistä kurjemmaksi.

Itse kuulun heihin, jotka tykkäävät tehdä lumitöitä. On mukava tarttua kolaan tai lapioon. Samalla kun piha siistiytyy lumesta, saa nauttia myös raikkaasta ulkoilmasta. Tänä vuonna olen nauttinut kyllä erityisesti siitä, että lumitöiden lomassa on saanut vaihtaa naapureiden ja ohikulkijoiden kanssa kuulumisia turvallisesti välimatkan päästä. Nämä lyhyet kohtaamiset ovat tuntuneet kultaakin arvokkaammilta tänä poikkeuksellisena aikana.

Meistä jokainen alkaa taatusti kaivata enemmän sosiaalisia kontakteja. Kaipaamme läheisimpiämme ja ystäviämme. Olisi jälleen mukana kokoontua yhteen ja nauttia yhdessä olosta. Toivomme, että voisimme tehdä asioita kuten ennen.

Vielä kuitenkin pitää malttaa tovi. Ehkäpä lumien sulettua ja luonnon heräillessä uuteen kasvukauteen, meidänkin elämässämme voisi kääntyä jälleen uusi lehti. Nyt on kuitenkin vielä maltettava ja odotettava.

Jumala, maailmamme tuntuu ympärillämme välillä niin kylmältä ja pimeältä.

Me kaipaamme läheisiämme ja yhteisiä kohtaamisia.

Auta meistä jokaista löytämään arjestamme hetkiä, jolloin voimme kokea sinun lämpösi ja valosi ympärillämme.

Kun tartumme lumilapioon, anna meidän muistaa, että keväällä luonto herää jälleen eloon kinoksien alta.

Sinä herätä kylmän ja routaisen maan jälleen kasvuun.

Kätke sisäämme toivo paremmasta huomisesta, aivan kuten jokainen puunsilmu kätkee sisäänsä kauniin versovan lehden.

Sinulle Jumala on kaikki mahdollista.

Kulje meidän kanssamme tänä poikkeuksellisena aikana ja anna meille jokaiselle luottamus tulevaisuuteen.

Aamen.

Sari Vauhkonen

Punkaharjun aluekappalainen