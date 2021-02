10 uutta koronavirustartuntaa – uudet tartunnat liittyvät alueella aktiivisina oleviin kahteen ketjuun

0

Opiskelijaillan 26.1.2021 ketjuun liittyen on tänään 3.2.2021 on todettu neljä uutta tartuntaa Savonlinnassa. Uusien tartuntojen johdosta 10 henkilöä on asetettu karanteeniin. Altistuspaikkoja ja -aikoja on myös selvinnyt tiistain aikana lisää. Opiskelijaillan ketjussa on todettu kaikkiaan 31 tartuntaa, joista kolme on ulkopaikkakunnilla.

Bussimatkaan Helsinki-Savonlinna 26.1.2021 liittyen on todettu kuusi uutta tartuntaa, sairastuneista 1 henkilö on toisella paikkakunnalla kirjoilla, muut Sosterin alueella. Uusista bussiketjun tartunnoista kolme on todettu tiistaina 2.2. ja kolme keskiviikkona 3.2. Bussiketjussa todettujen uusien tapausten vuoksi noin 50 henkilöä lisää on asetettu karanteeniin. Kaikkiaan bussiketjussa on todettu tähän mennessä 11 tartuntaa, joista yksi ulkopaikkakunnalla.

– Koronatilanne on merkittävästi huonontunut alueella tartuntaryppäiden vuoksi. Nyt on kaikkien syytä noudattaa suosituksia ja rajoituksia sekä omassa toiminnassaan myös pohtia erilaisten kohtaamisten tarpeellisuutta, johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen

Sairaanhoitopiirin alueella noin 500 henkilöä on karanteenissa koronatartuntojen vuoksi.

Uusiin tartuntoihin liittyen lisää altistumispaikkoja Savonlinnassa:

keskiviikko 27.1.

– klo 9.30 – 9.45 R-kioski keskusta / tori

– klo 17 – 18 GYM42 kuntosali

lauantai 30.1.

– klo 11 – 13 GYM42 kuntosali + sauna

sunnuntai 31.1.

– klo 11 – 13 Tokmanni

– klo 12 – 13 Punkaharjun S-Market lyhyt asiointi

– klo 13 – 13.30 Jysk

– klo 20 – 21 K-Market Kirkkokatu lyhyt asiointi

tiistai 2.2.

– klo 17 – 17.30 Prisma